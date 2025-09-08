Είναι μία φωτογραφία που δικαίως χαρακτηρίζεται ως «εκθαμβωτική» – η πρώτη που μοιράζεται στα social media η Μέγκαν Μαρκλ, όπου ποζάρει (λογικά, πρόκειται για σέλφι που έχει τραβήξει στο κινητό της τηλέφωνο) έχοντας στην αγκαλιά την κόρη της Λίλιμπετ, 4 ετών.

Η Μέγκαν, στο σχόλιο κάτω από την εικόνα, κάνει χιούμορ παραπέμποντας στην καταπληκτική ομοιότητα της Λίλιμπετ με τον πατέρα της, πρίγκιπα Χάρι.

Advertisement

Advertisement

Η Μέγκαν Μαρκλ, σχολιάζει το royalfamiliesnewss, μοιράστηκε για πρώτη φορά δημοσίως μια φωτογραφία της κόρης της, Λίλιμπετ, αφήνοντας ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο άναυδο. Στην ανάρτησή της στο Insragram γράφει: «Κοιτάξτε τα κόκκινα μαλλιά της κόρης μου. Και ο βιολογικός πατέρας της Λίλιμπετ αποδεικνύεται ότι είναι…»

Ωστόσο, πρόκειται για ένα απλό λογαριασμό στο Instagram και όχι για επίσημη ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα να γεννώνται υποψίες για το ενδεχόμενο αυτή η φωτογραφία να είναι προϊόν χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα δείχνει εξαιρετικό…

Αντίστοιχα, ο πρίγκιπας Χάρι είχε ανεβάσει μία φωτογραφία της Λίλιμπετ στις αρχές της χρονιάς.

Τα δύο παιδιά του ζεύγους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, εμφανίστηκαν – αλλά όχι με τα πρόσωπά τους – στην εκπομπή της με τίτλο “Με αγάπη, Μέγκαν”.