Μετά από 186 χρόνια χωρίς να την έχει δει κανείς, η μικρότερη βίδρα του κόσμου εντοπίστηκε ξανά σε έναν πολυσύχναστο ποταμό στο Νεπάλ.

Η ανακάλυψη έγινε σε μια δραστήρια περιοχή του ποταμού, όπου το ζώο, που αναγνωρίστηκε ως η ασιατική βίδρα με μικρά νύχια (Aonyx cinereus), βρέθηκε τον Νοέμβριο στη συμβολή του ποταμού Rangun Khola και του παραπόταμού του Puntara Khola, στο δυτικό Νεπάλ. Παρά την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή, η βίδρα, αν και τραυματισμένη, βρέθηκε ζωντανή και φροντίστηκε από τοπικούς δασάρχες.

Αρχικά, οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν την ταυτότητα ή την σπανιότητα του ζώου και το τάιζαν και το φρόντιζαν χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο είδος ανήκε. Ο Mohan Bikram Shrestha, επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης, εξήγησε ότι λόγω της εξασθένισης και του τραυματισμού της βίδρας, οι δασικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να τη φροντίσουν χωρίς να γνωρίζουν ποια ήταν.

Η ασιατική βίδρα με μικρά νύχια είναι το μικρότερο είδος βίδρας στον κόσμο, με μήκος που κυμαίνεται από 72 έως 95 εκατοστά και βάρος έως 7,7 κιλά. Τα κοντά νύχια της είναι το πιο χαρακτηριστικό της χαρακτηριστικό. Το είδος αυτό, που ανήκει στην υποοικογένεια Lutrinae, ζει κυρίως στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία.

