«Με τα όπλα γεμάτα» απείλησε ότι θα στείλει στη Νιγηρία τον αμερικανικό στρατό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (1/11), αν – όπως είπε – η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει τις δολοφονίες Χριστιανών από ισλαμιστές.

Σε μια εκρηκτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης δήλωσε ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο να εκπονήσει «πιθανό σχέδιο επίθεσης», μία ημέρα μετά την προειδοποίησή του ότι ο Χριστιανισμός «αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία».

Η Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές συγκρούσεις, που, σύμφωνα με ειδικούς, έχουν προκαλέσει θύματα και στις δύο πλευρές – τόσο μεταξύ Χριστιανών όσο και Μουσουλμάνων.

«Αν η κυβέρνηση της Νιγηρίας συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών, οι ΗΠΑ θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια και ενδεχομένως θα εισβάλουν σε αυτή τη ντροπιασμένη χώρα “με τα όπλα γεμάτα”, για να εξαλείψουν εντελώς τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικαλεότητες», είπε ο Τραμπ.

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή δράση. Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορα, άγρια και γλυκά – όπως οι τρομοκράτες επιτίθενται στους ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ μας Χριστιανούς», πρόσθεσε, προειδοποιώντας την κυβέρνηση της Νιγηρίας ότι πρέπει να «ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μοιράστηκε την ανάρτηση του Τραμπ και έγραψε: «Μάλιστα, κύριε».

Yes sir.



The killing of innocent Christians in Nigeria — and anywhere — must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian Government protects Christians, or we will kill the Islamic Terrorists who are committing these horrible atrocities. pic.twitter.com/C0v9RHGoS1 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

«Το Υπουργείο Πολέμου ετοιμάζεται για δράση. Είτε η κυβέρνηση της Νιγηρίας θα προστατεύσει τους Χριστιανούς είτε θα σκοτώσουμε τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικαλεότητες», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ είχε γράψει την περασμένη Παρασκευή (31/10), χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι «χιλιάδες Χριστιανοί σκοτώνονται και οι Ριζοσπάστες Ισλαμιστές είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μαζική σφαγή».

Συντηρητικοί πολιτικοί στις ΗΠΑ έχουν ενισχύσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Τον Μάρτιο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κρις Σμιθ κάλεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χαρακτηρίσει τη Νιγηρία «Χώρα Ειδικού Προβληματισμού» (CPC) — χαρακτηρισμός που ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή, επικαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που αντιμετωπίζει ο χριστιανικός πληθυσμός της χώρας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ και ο βουλευτής Ράιλι Μουρ κατηγόρησαν τη νιγηριανή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» μπροστά στη «μαζική δολοφονία Χριστιανών».

«Ανεκτικότητα»

Οι ισχυρισμοί περί δίωξης Χριστιανών έχουν ενισχυθεί και εντός της Νιγηρίας, όπου οι εθνοτικές, θρησκευτικές και περιφερειακές εντάσεις έχουν προκαλέσει αιματοχυσίες στο παρελθόν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη σύγχρονη πολιτική σκηνή της χώρας.

Nigeria stands firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty.



Since 2023, our administration has maintained an open and active engagement with Christian and Muslim leaders alike and continues to address security challenges which affect… pic.twitter.com/mRb9IqKMFm — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) November 1, 2025

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι Χριστιανοί στη Νιγηρία αντιμετωπίζουν «γενοκτονία» — κάτι που η κυβέρνηση της Αμπούτζα αρνείται κατηγορηματικά.

«Η περιγραφή της Νιγηρίας ως χώρας θρησκευτικής μισαλλοδοξίας δεν αντανακλά την εθνική μας πραγματικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Η θρησκευτική ελευθερία και η ανεκτικότητα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της συλλογικής μας ταυτότητας και θα παραμείνουν πάντα έτσι», πρόσθεσε.

RELEASE: Sen. Cruz Statement on President Trump Action Against Nigeria for Christian Persecutionhttps://t.co/bJmovb3gas pic.twitter.com/hUxdU66E7E Advertisement October 31, 2025

Η Νιγηρία είναι σχεδόν εξίσου διαιρεμένη ανάμεσα σε έναν μουσουλμανικό βορρά και έναν κυρίως χριστιανικό νότο.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας: η βορειοανατολική περιοχή της είναι το επίκεντρο της εξέγερσης της Μπόκο Χαράμ, που έχει προκαλέσει πάνω από 40.000 θανάτους και έχει εκτοπίσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους από το 2009, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην κεντρική Νιγηρία, μουσουλμάνοι κτηνοτρόφοι συγκρούονται επανειλημμένα με χριστιανούς αγρότες — μια σύγκρουση που συχνά παρουσιάζεται ως θρησκευτική, αλλά στην πραγματικότητα προκύπτει από τον ανταγωνισμό για πρόσβαση στη γη και στους πόρους.

«Ευπρόσδεκτη η βοήθεια» απαντά η Νιγηρία

Με δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, Ντάνιελ Μπουάλα, είπε ότι «η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνει σεβαστή η εδαφική επικράτειά της».

(Με πληροφορίες από France24)