Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νορβηγικές αρχές κατάσχεσαν το ρωσικό πλοίο Professor Molchanov στο λιμάνι του Μπαρέντσμπουργκ έπειτα από δικαστική απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου Nord-Troms και Senja.

Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί το αίτημα της ουκρανικής εταιρείας Naftogaz για αποζημίωση 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν στην Κριμαία.

Η Naftogaz επιδιώκει τη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε πολλές χώρες, ενώ η Ρωσία χαρακτηρίζει την κατάσχεση ως πειρατεία και προτίθεται να ασκήσει έφεση.

Η νορβηγική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η υπόθεση αποτελεί νομική διαφορά μεταξύ της ουκρανικής εταιρείας και της Ρωσίας, στην οποία το Όσλο δεν εμπλέκεται.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Νορβηγία κατέσχεσε ένα ρωσικό κρατικό πλοίο στο λιμάνι του Μπαρέντσμπουργκ, στο αρκτικό αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ. Η κατάσχεση έγινε για να ικανοποιηθεί το αίτημα της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, η οποία επιδιώκει αποζημίωση ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που η Ρωσία απαλλοτρίωσε όταν προσάρτησε παράνομα την Κριμαία το 2014.

Η Νορβηγία κατάσχει ρωσικό πλοίο για να διεκδικήσει 4,2 δισ. δολάρια από την ουκρανική Naftogaz

Το πλοίο Professor Molchanov κατασχέθηκε από τις νορβηγικές αρχές έπειτα από μια αντιπαράθεση με τη νορβηγική Ακτοφυλακή που διήρκεσε 24 ώρες, σύμφωνα με την Covington, την αμερικανική νομική εταιρεία που εκπροσωπεί τη Naftogaz.

Advertisement

Advertisement

Έφτασε την Τρίτη στο Μπάρεντσμπουργκ, έναν ρωσικής διαχείρισης οικισμό εξόρυξης άνθρακα στη Σπιτσβέργη (το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους), μεταφέροντας μια ομάδα Ρώσων επιστημόνων, σύμφωνα με το France 24.

📌 Norway Seizes Russian Research Vessel to Enforce $4.2 Billion Claim by Ukrainian Energy Firm



The Professor Molchanov was instructed to dock in Barentsburg, a coal town operated by a Russian companywas. It was seized off the Norwegian Arctic archipelago of Svalbard after a… pic.twitter.com/xJDuJK1xeQ September 3, 2026

H αντίδραση της Ρωσίας

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε «πειρατεία» την ενέργεια της Νορβηγίας.

Το Σβάλμπαρντ, το οποίο αποτελεί νορβηγικό έδαφος από το 1925, βρίσκεται μεταξύ του Βόρειου Πόλου και της ευρωπαϊκής ηπείρου. Διοικείται βάσει συνθήκης του 1920, η οποία επιτρέπει επίσης σε πολίτες των κρατών που την έχουν υπογράψει —συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας— να εγκαθίστανται εκεί χωρίς βίζα.

Η Naftogaz έχει προσφύγει από το 2016 στη δικαιοσύνη κατά της Ρωσίας ζητώντας αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας της στην Κριμαία.

Η νορβηγική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι αμιγώς νομικό μεταξύ της Naftogaz και της Ρωσίας και δεν εμπλέκει το Όσλο. «Ως διάδικος στην υπόθεση, η Ρωσία μπορεί να ζητήσει από το περιφερειακό δικαστήριο την επανεξέτασή της», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Advertisement

Norway just seized the Russian Arctic research and expedition vessel Professor Molchanov in Barentsburg, Svalbard.



A Norwegian court ordered the seizure on August 31st in order to compensate Ukraine $4.22 billion after Russia stole Naftogaz assets in Crimea.



An international… pic.twitter.com/KGDyikQJpm — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026

Η αίτηση εγκρίθηκε τη Δευτέρα από το Περιφερειακό Δικαστήριο Nord-Troms και Senja, το οποίο απαίτησε από τον κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ να εκτελέσει τη διαταγή, να επιβλέπει το πλοίο και να διασφαλίσει ότι δεν θα μετακινηθεί.

Παράλληλα, η Naftogaz συντονίζει τις ενέργειες επιβολής των αποφάσεων σε πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Φινλανδίας, όπου έχουν δεσμευτεί ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ρωσία ασκεί έφεση, ισχυριζόμενη ότι δεν της κοινοποιήθηκε καμία προειδοποίηση.

Advertisement

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση που επιδικάστηκε στη Naftogaz και στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου», τόνισε η ουκρανική εταιρεία.

Το Μπάρεντσμπουργκ είναι ο ένας από τους δύο ρωσικούς οικισμούς στο Σβάλμπαρντ (ο άλλος είναι το Πυραμίντεν). Μαζί αριθμούν 392 κατοίκους σε συνολικό πληθυσμό 2.914 ατόμων, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας. Η Συνθήκη του Σβάλμπαρντ περιορίζει τη στρατιωτική χρήση του αρχιπελάγους, χωρίς όμως τα νησιά να αποτελούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Η Ρωσία κατηγορεί συχνά τη Νορβηγία για στρατιωτικοποίηση των νησιών, ισχυρισμό τον οποίο το Όσλο απορρίπτει.

Advertisement