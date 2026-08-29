Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να αποτίσει φόρο τιμής στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών.

Οι σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ ο νέος μονάρχης Χάακον θα απευθυνθεί σήμερα στο έθνος με τηλεοπτικό διάγγελμα.

Ο νέος βασιλιάς θα ορκιστεί την Τρίτη ενώπιον του κοινοβουλίου, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του μετά τον θάνατο του πατέρα του που βασίλευσε για 35 χρόνια.

Η κηδεία του εκλιπόντος βασιλιά θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο και η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους.

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Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν σήμερα να συρρέουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, στον μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.

Αργά χθες, υπό καταρρακτώδη βροχή, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές στους δρόμους του Όσλο για να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμη πομπή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου πέθανε ο Χάραλντ, προς το βασιλικό παλάτι, στο παρεκκλήσι του οποίου τοποθετήθηκε το φέρετρό του.

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🇳🇴 Mourners lay flowers at Norway palace following King Harald's death



Dozens of people gather to lay flowers and pay respects outside Norway's royal palace to honour King Harald V, who died age 89. pic.twitter.com/eRiVIeu7IW — AFP News Agency (@AFP) August 28, 2026

Το κοινό θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος βασιλιά στο παρεκκλήσι του παλατιού, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία για αυτό.

BREAKING:



Norway’s King Harald has died at the age of 89.



This video shows Norwegians gathering yesterday in front of the Royal Palace when they heard that the King’s condition is critical



🇳🇴 pic.twitter.com/wQFJgHD4AM — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2026

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες σε όλη τη χώρα και πορτρέτα του εκλιπόντος βασιλιά με επίσημη στολή ήταν παντού, από στάσεις λεωφορείων, τραμ και σταθμούς μετρό μέχρι καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτίρια.

Καθώς το έθνος θρηνεί τον Χάραλντ, η προσοχή στρέφεται και στη διαδοχή. Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο μοναχογιός του εκλιπόντος βασιλιά, έγινε αμέσως βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα απευθυνθεί σήμερα στο έθνος σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλαδός), στη μνήμη του πατέρα του, Χάραλντ, μιας ενωτικής προσωπικότητας που βασίλευσε για 35 χρόνια.

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Mourning gun salutes are being fired at all nine of the Norwegian Armed Forces’ salute stations across Norway in memory of King Harald. pic.twitter.com/NbfVGKVh6D — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Την Τρίτη, ο νέος βασιλιάς θα δώσει τον όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου, όπου θα ορκιστεί να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους της Νορβηγίας.

Έγινε βασιλιάς τη στιγμή που απεβίωσε ο πατέρας του. Δεν θα υπάρξει στέψη, που καταργήθηκε από το κοινοβούλιο το 1908.

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«Μια εποχή τελείωσε. Μια νέα ξεκινά. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε σύντομη ομιλία μετά τη συνάντηση με τον νέο μονάρχη. «Θα θυμόμαστε τον βασιλιά Χάραλντ για την αγάπη του για τον λαό του, το χιούμορ και τη ζεστασιά του, και για την ακλόνητη πίστη του σε εμάς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η κεντρική λεωφόρος στο κέντρο του Όσλο, Καρλ Γιόχαν, ήταν γεμάτη με Νορβηγούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων που κατευθύνονταν προς το παλάτι, κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, ζωγραφιές και μικρές εθνικές σημαίες.

Σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η 58η επέτειος γάμου του Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, πολλοί επαίνεσαν το πνεύμα συμπερίληψης του εκλιπόντος βασιλιά.

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«Σήμαινε πολλά για εμάς τους μετανάστες… Νιώσαμε πραγματικά πολύ ενσωματωμένοι. Έτσι, χάρη σε αυτόν, νιώθω τόσο Νορβηγίδα», δήλωσε στο Reuters έξω από το παλάτι η Βεσελίνα Βιτάνοβα, μια 43χρονη δασκάλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Μια άλλη γυναίκα έκανε αναφορά σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Χάραλντ το 2016, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, στην οποία είπε: «Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον».

«Αυτό ενσάρκωνε τον τρόπο που ένιωθε για τους ανθρώπους και τον τρόπο που ήθελε να νιώθουμε εμείς οι Νορβηγοί ο ένας για τον άλλον», δήλωσε η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή την φράση, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του βασιλιά Χάραλντ.

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Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ . Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους– ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.

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Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον

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