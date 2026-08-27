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Σε «εξαιρετικά σοβαρή» κατάσταση νοσηλεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του νορβηγικού βασιλικού οίκου.

Η σύζυγός του, βασίλισσα Σόνια, και ο γιος του, διάδοχος του νορβηγικού θρόνου πρίγκιπας Χάακον, ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες βασιλικές υποχρεώσεις τους και βρίσκονται στο πλευρό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

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Ο 89χρονος μονάρχης νοσηλεύεται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για μια σπάνια πάθηση του αίματος, την αιμολυτική αναιμία.

Ο Χάραλντ βρίσκεται στον νορβηγικό θρόνο από το 1991 και είναι σήμερα ο γηραιότερος εν ενεργεία αρχηγός κράτους στην Ευρώπη. Ο 53χρονος πρίγκιπας Χάακον, ο οποίος είναι ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, εκτελεί χρέη αντιβασιλέα όσο ο πατέρας του απέχει από τα καθήκοντά του λόγω της νοσηλείας του.

Η κατάσταση της υγείας του

Τις τελευταίες εβδομάδες ο βασιλιάς Χάραλντ έχει λάβει θεραπεία με κορτιζόνη για την αιμολυτική αναιμία. Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και δύσπνοια.

Το πρωί της Πέμπτης, μέλη της βασιλικής οικογένειας εθεάθησαν να φτάνουν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους ήταν η σύζυγος του διαδόχου Χάακον, διάδοχος πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς και ο γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης, στο νοσοκομείο βρίσκεται επίσης η αδελφή του βασιλιά, πριγκίπισσα Άστριντ.

Ακύρωσε ταξίδι στη Γερμανία ο πρωθυπουργός

Η σοβαρότητα της κατάστασης επηρέασε παράλληλα και το κυβερνητικό πρόγραμμα της χώρας. Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία, όπου επρόκειτο να συναντήσει την Πέμπτη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σε δήλωσή του, ο Νορβηγός πρωθυπουργός ανέφερε: «Ολόκληρο το έθνος είναι μαζί μας, καθώς στέλνουμε θερμές σκέψεις στον βασιλιά και σε ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια».

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Την ίδια ώρα, πολίτες άρχισαν να αφήνουν λουλούδια στην Πλατεία των Ανακτόρων, μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον μονάρχη.

Ο βασιλιάς Χάραλντ έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, τα οποία τον έχουν αναγκάσει να περιορίσει τις επίσημες βασιλικές του υποχρεώσεις. Το 2024, μάλιστα, του τοποθετήθηκε βηματοδότης, αφού αρρώστησε ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Μαλαισία.

Η τρέχουσα νοσηλεία του και η ανακοίνωση ότι η κατάστασή του είναι «εξαιρετικά σοβαρή» έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Νορβηγία, με τη βασιλική οικογένεια και τον πρωθυπουργό να βρίσκονται στο πλευρό του.

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Με πληροφορίες από BBC