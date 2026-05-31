Σε μια μικρή πόλη της βόρειας Γαλλίας, τη Villers-Cotterêts, περίπου μία ώρα από το Παρίσι, σημειώθηκε πρόσφατα μια πολιτική ανατροπή που πολλοί θεωρούν πιθανό παράδειγμα αντίστασης στην άνοδο της γαλλικής Ακροδεξιάς. Ύστερα από 12 χρόνια κυριαρχίας του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν στον δήμο, μια απρόσμενη συμμαχία κεντροαριστερών και κεντροδεξιών δυνάμεων κατάφερε να τον εκτοπίσει από τη δημοτική αρχή.

Η νέα δήμαρχος, Ζαν Ρουσέλ, υποστηρίζει ότι παρέλαβε μια πόλη εγκαταλελειμμένη, με προβληματικές υποδομές και ελλιπή συντήρηση. Όπως αναφέρει, η προηγούμενη διοίκηση προχώρησε σε ελάχιστα έργα, γεγονός που οδήγησε σε σταδιακή υποβάθμιση της καθημερινότητας.

Η σημασία της ήττας του Εθνικού Συναγερμού θεωρείται ιδιαίτερη, καθώς η Villers-Cotterêts υπήρξε ένα από τα πρώτα ισχυρά προπύργια της γαλλικής Ακροδεξιάς. Από το 2014, υπό τον πρώην δήμαρχο Φρανκ Μπριφό, εφαρμόστηκαν πολιτικές με έντονο ιδεολογικό πρόσημο, όπως η κατάργηση εκδηλώσεων σχετικών με την κατάργηση της δουλείας, η αύξηση του κόστους σχολικών γευμάτων και περιορισμοί σε δράσεις υποστήριξης μεταναστών. Παράλληλα, η δημοτική αρχή απέφευγε ακραίες κινήσεις που θα προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις, καλλιεργώντας μια πιο «ήπια» δημόσια εικόνα.

Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξε η συνεργασία της Ρουσέλ με τον κεντροδεξιό πολιτικό Σεντρίκ Σεν-Σιλπίς, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο ξενοφοβικών επιθέσεων κατά την προεκλογική περίοδο. Η κοινή τους υποψηφιότητα επικράτησε οριακά, με διαφορά μόλις 199 ψήφων, αποδίδοντας τη νίκη στη συνεργασία διαφορετικών πολιτικών χώρων απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο μια αντίστοιχη στρατηγική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, όπου η Μαρίν Λεπέν ή ο Ζορντάν Μπαρντελά εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυροί. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι ένα ευρύ αντι-ακροδεξιό μέτωπο ενδέχεται να ενισχύσει την εικόνα της Ακροδεξιάς ως της μοναδικής δύναμης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Από το 2002 και μετά, η γαλλική πολιτική σκηνή αξιοποιεί συχνά το λεγόμενο «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» για να αποκλείσει την Ακροδεξιά από την εξουσία. Ωστόσο, όσο ο Εθνικός Συναγερμός ενισχύεται πολιτικά, τόσο δυσκολότερη γίνεται η διατήρηση αυτής της στρατηγικής συσπείρωσης.