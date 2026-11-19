Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου 1945 έγινε στη Γιάλτα (σοβιετική πόλη στην Κριμαία) η διάσκεψη των τριών ηγετών των συμμάχων. Του Αμερικανού Προέδρου Φράνκλιν Ρούζβελτ, του ηγέτη της ΕΣΣΔ και του Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ. Εκεί αποφασίστηκε η διαίρεση της ηττημένης Γερμανίας και οι ζώνες επιρροής στην Ευρώπη, ανάμεσα στους δυτικούς και τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι διαμορφώθηκε η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Σήμερα διεξάγεται στην κινεζική τεχνολογική μεγαλούπολη Σεντζέν η πρώτη διάσκεψη των κορυφαίων ηγετών της υφηλίου, μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά χωρίς την συμμετοχή εκπροσώπου της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και η υφήλιος περιμένει αν οι τρεις ηγέτες θα συναποφασίσουν την αναδιάταξη του πολυκεντρικού, πλέον, κόσμου, σ´ένα περιβάλλον που καμμία σχέση έχει με αυτό του 1945. Ή θα συμφωνήσουν ότι διαφωνούν στα κεντρικά γεωπολιτικά ζητήματα της οικουμένης και ό,τι ήθελε προκύψει.

Advertisement

Advertisement

Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να αποφασισθεί, ένα είναι απολύτως βέβαιο: Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένας περιδεής θεατής των τεκταινομένων. Ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες (της φροϋλάιν Ντερ Λάιεν συμπεριλαμβανομένης) θα είναι απλώς κομπάρσοι, δίπλα στους πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Η ευρωπαϊκή ήπειρος θα αποτελεί μόνον ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, χάρις στους τιποτόφρονες πολιτικούς που την διαφεντεύουν, επί του παρόντος τουλάχιστον.

Το μέλλον γαρ αόρατον και ήκιστα ελπιδοφόρο. Εκτός αν οι νέες γενιές αποτινάξουν το ζυγό της πανευρωπαϊκής πολιτικής μετριότητας και τολμήσουν μια νέα Αναγέννηση στην καθυποταγμένη ήπειρο.