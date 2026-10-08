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Σε μια ασυνήθιστη προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη χαμηλή γεννητικότητα και να ενθαρρύνει τους νέους να δημιουργήσουν σχέσεις, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης λάνσαρε μια νέα υπηρεσία γνωριμιών αποκλειστικά για δημοσίους υπαλλήλους.

Η υπηρεσία ονομάζεται FirstDate και απευθύνεται σε εργαζομένους του Δημοσίου ηλικίας 21 έως 35 ετών. Στόχος της είναι να φέρει πιο κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και αξίες, σε μια χώρα όπου όλο και περισσότεροι νέοι καθυστερούν ή αποφεύγουν τον γάμο και την απόκτηση παιδιών.

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Σε αντίθεση με τις δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι χρήστες κάνουν «swipe» και επιλέγουν οι ίδιοι ποιον θα γνωρίσουν, το FirstDate βασίζεται σε έναν αλγόριθμο αντιστοίχισης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Gale-Shapley, προκειμένου να εντοπίζει συμβατά ζευγάρια.

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους και στη συνέχεια λαμβάνουν προτάσεις για άτομα που θεωρούνται συμβατά. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης οργανωμένες δραστηριότητες και συναντήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να γνωριστούν από κοντά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Σιγκαπούρης να αντιμετωπίσει το δημογραφικό της πρόβλημα. Η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων παγκοσμίως, ενώ η κυβέρνηση έχει εδώ και χρόνια εφαρμόσει πολιτικές και οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της οικογένειας.

Η παρέμβαση του κράτους στις προσωπικές σχέσεις, πάντως, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και συζήτηση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο μια κρατική υπηρεσία μπορεί πράγματι να βοηθήσει τους νέους να βρουν σύντροφο ή αν η δημιουργία σχέσεων παραμένει μια βαθιά προσωπική υπόθεση που δύσκολα μπορεί να καθοδηγηθεί από έναν αλγόριθμο.

Με πληροφορίες από: businessinsider.com