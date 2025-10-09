Με ένα χειρόγραφο σημείωμα, από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα της Τετάρτης, έμαθε ο Τραμπ ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, στις φωτογραφίες που τράβηξε ο φωτογράφος του Associated Press, Έβαν Βούτσι, φαίνεται να διακόπτει μια συνάντηση του Τραμπ, να τον πλησιάζει και να του παραδίσει ένα πρόχειρο ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο έγραφε: «πολύ κοντά», «Χρειαζόμαστε να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να μπορέσετε να ανακοινώσετε πρώτα τη συμφωνία».

Λίγο μετά την αποκάλυψη του σημειώματος, ο Τραμπ σε δημοσίευση του στο Truth Social, δήλωσε ότι ήταν «πολύ περήφανος» που ανακοινώνει την πρώτη φάση της συμφωνίας.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Ανθεκτική και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε.

What a childish clowns 🤡



The note Marco Rubio handed to Trump was caught on camera and reads:



“We need you to approve a post on Truth Social soon, so you can announce the deal first.”



Trump doesn’t write his own posts. pic.twitter.com/3Wrf9R71Co — Mario (@PawlowskiMario) October 8, 2025

Ο Τραμπ βρισκόταν σε μια εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης με συντηρητικούς influencers για την antifa όταν ο Ρούμπιο, που στεκόταν στην πίσω γωνία του Μπλε Δωματίου του Λευκού Οίκου, τράβηξε την προσοχή του.

Ο Τραμπ είχε ξεκινήσει την εκδήλωση των influencers λέγοντας στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή «προς το τέλος της εβδομάδας» και ότι θα μπορούσε ακόμη και να «κάνει μερικούς γύρους» στην περιοχή, στην Αίγυπτο και πιθανώς στη Γάζα, καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία.

Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying "Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first"

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

«Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν αρκετά γρήγορα», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα απαντήσουμε σε μερικές ακόμη ερωτήσεις».

Σχεδόν 10 λεπτά μετά ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω ορισμένα προβλήματα στη Μέση Ανατολή – αν και με εκπροσωπεί πολύ καλά ο υπουργός Εξωτερικών μας. Θα μπορούσε πιθανώς να κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά από εμένα, αλλά ποιος ξέρει. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Οπότε θα πάμε και θα πετύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Τραμπ. «Αυτό θέλουμε να κάνουμε.»

Είχαν προηγηθεί σκληρές συνομιλίες σε ένα αιγυπτιακό θέρετρο, μεταξύ του ανώτερου συμβούλου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, του πρωθυπουργού του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, που βρίσκονταν ήδη στην 3η ημέρα όταν φάνηκε το πρώτο αισιόδοξο σημάδι ότι η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή είναι κοντά.

