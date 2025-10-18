Ως γνήσια λάτρης του παγωτού, η Τάιρα Μπανκς, κυκλοφόρησε τη δική της αγαπημένη γεύση την οποία ονόμασε «καυτή» αφήνοντας άφωνους τα εκατομμύρια των θαυμαστών της.

Το 51χρονο μοντέλο, πρώην παρουσιάστρια του America’s Next Top Model και πρτυχημένη επιχειρηματίας κυκλοφόρησε στα τέλη Σεπτεμβρίου το πιο «hot ice cream» της αγοράς.

Η κυκλοφορία έγινε στην Αυστραλία λέγοντας «ο καιρός δεν είναι το μόνο πράγμα που ζεσταίνεται στο Σίδνεϊ. Σας παρουσιάζουμε το πρώτο «καυτό παγωτό» στον κόσμο. Δεν είναι latte, ούτε ζεστή σοκολάτα. Είναι ένα καυτό παγωτό, που έχει μια ζεστή, ρευστή υφή που μπορείς να το απολάυσεις περισσότερο ως ρόφημα», έγραψε η πρώην παρουσιάστρια στους 7,2 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram.