Μετά από δύο χρόνια σχέσης, η Τέιλορ Σουίφτ είπε το μεγάλο «ναι» στον Τράβις Κέλσι και έτσι το ζευγάρι αρραβωνιάζεται, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη στα social media.

Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, η πασίγνωστη τραγουδίστρια και ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου έκαναν γνωστό τον αρραβώνα τους, ενός ειδυλλίου που εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο.

Στη λεζάντα τους στο Instagram, το ζευγάρι αναφέρει: «Η καθηγήτριά σας των Αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται».

Ο Κέλσι ήταν ήδη αρκετά γνωστός αθλητής όταν γνωρίστηκε με τον Τέιλορ Σουίφρ. Πρόκειται για έναν εκ των σπουδαιώτερων παικτών των Kansas City Chiefs και πρωταθλητής Super Bowl. Η Σουίφτ «πιάστηκε» αρκετές φορές να πανηγυρίζει στους αγώνες των Chiefs.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η τοποθεσία των αρραβώνων τους, καθώς και το πότε έγινε, πάντως η είδηση των αρραβώνων του αγαπημένου ζευγαριού έχει γίνει ήδη viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα από τα πιο «καυτά» θέματα των τελευταίων ημερών.

Ο Τραμπ “εύχεται πολλή τύχη” στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ “ευχήθηκε πολλή τύχη” στο ζευγάρι των σούπερ σταρ της ποπ και του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι, οι οποίοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παντρευτούν.

“Τους εύχομαι πολλή τύχη”, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν στο τέλος ενός υπουργικού συμβουλίου. “Νομίζω ότι αυτός είναι σπουδαίος τύπος, νομίζω ότι αυτή είναι ένας φανταστικός άνθρωπος” δήλωσε, ενώ είχε επικρίνει επανειλημμένα την Αμερικανίδα σταρ κατά το παρελθόν.

Η προσχώρηση της Τέιλορ Σουίφτ στο στρατόπεδο της Δημοκρατικής υποψήφιας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και η δημόσια στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει για την σταρ της ποπ ότι τη “μισούσε”.

Donald Trump gets asked about Taylor Swift and Travis Kelce’s engagement.



pic.twitter.com/09J76mW2Qx — Pop Base (@PopBase) August 26, 2025

