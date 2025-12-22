Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι διοικητές του τουρκικού πολεμικού ναυτικού επιβεβαίωσαν την έναρξη της κατασκευής ενός αεροπλανοφόρου μήκους 300 μέτρων. Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι τα τουρκικά ναυπηγεία κατασκευάζουν επί του παρόντος 39 πολεμικά πλοία ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Clash Report.

The length of the MUGEM national aircraft carrier (under construction) has been increased from 285 meters to 300 meters ☄️ https://t.co/US7pnrvDmh pic.twitter.com/nAWTlfVPmu Advertisement Advertisement December 20, 2025

Σε ομιλία τους στις 20 Δεκεμβρίου 2025, ο Ερντογάν και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού παρουσίασαν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του στόλου, το οποίο περιλαμβάνει ένα αεροπλανοφόρο, αντιτορπιλικά, υποβρύχια και περιπολικά σκάφη. Σημείωσαν ότι τα τουρκικά ναυπηγεία κατασκευάζουν ταυτόχρονα 39 πολεμικά πλοία.

Our Malaysian friends seem impressed by the tip of the iceberg. As Türkiye's capacity grows, you can see from the images how our friends are benefiting from it, but in reality, Turkish shipyards are simultaneously building nearly 40 warships. These include one MUGEM aircraft… https://t.co/mti8tfGBc6 pic.twitter.com/I0RFl9RI8j October 29, 2025

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή του αεροπλανοφόρου μήκους 300 μέτρων, σημειώνοντας ότι θα είναι μεγαλύτερο ακόμα κι από το αμφίβιο πλοίο Anadolu (βλέπε φωτό).

Τον Ιανουάριο του 2025 πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής χάλυβα που σηματοδότησε την έναρξη της κατασκευής του αεροπλανοφόρου MUGEM. Ωστόσο, από τότε, ο σχεδιασμός του πλοίου έχει αναθεωρηθεί σημαντικά.

🇹🇷 TÜRKİYE’NİN UÇAK GEMİSİ 120 BİN BEYGİR GÜCE SAHİP OLACAK!



Milli Uçak Gemisi (MUGEM), COGAG ana tahrik sistemi ile donatılacak ve 4 adet LM2500 gaz türbini motoru ile çalışacak.



🔹 Her biri yaklaşık 30 bin beygir güç üreten bu motorlar, toplamda 120 bin beygirlik devasa bir… pic.twitter.com/9dk3DLkvtf — PeakDefenceNews (@PeakDefenceNews) September 16, 2025

Ξεπερνά το Queen Elizabeth της Βρετανίας και το Charles De Gaulle της Γαλλίας

Αρχικά, το αεροπλανοφόρο είχε σχεδιαστεί να έχει εκτόπισμα 65.000 τόνων και μήκος 285 μέτρων. Στη συνέχεια, το έργο επεκτάθηκε σε 300 μέτρα, καθιστώντας το σημαντικά μεγαλύτερο από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μήκους 261 μέτρων, με εκτόπισμα περίπου 42.000 τόνων, και ακόμη μεγαλύτερο από τα βρετανικά αεροπλανοφόρα της κλάσης Queen Elizabeth μήκους 280 μέτρων, με εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων.

Με αυτό το μήκος, το μελλοντικό αεροπλανοφόρο, που αναπτύχθηκε από την Τουρκία σε συνεργασία με την ισπανική ναυπηγική εταιρεία Navantia, πλησιάζει το μέγεθος των αμερικανικών αεροπλανοφόρων με πυρηνική πρόωση. Το μεγαλύτερο από αυτά, το USS Gerald R. Ford, έχει μήκος 337 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 100.000 τόνων.

Αν και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποκαλυφθεί, η ανακοίνωση μεταφέρει επίσημα το αεροπλανοφόρο από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της κατασκευής και το τοποθετεί παράλληλα με άλλα σημαντικά προγράμματα επιφανειακών πολεμικών πλοίων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο διοικητής του ναυτικού επιβεβαίωσε επίσης ότι η κατασκευή του εθνικού αεροπλανοφόρου προχωρά παράλληλα με τις εργασίες για το εθνικό πρόγραμμα καταστροφέων TF-2000 και το πρώτο υποβρύχιο που κατασκευάζεται στην Τουρκία, το ATILAY.

2028'de MUGEM denize indirelecek söyleminin ardından MUGEM için "2027'de inşası başlanacak" denmesi..



Eh zaten beklenen buydu. 2028'de nereye denize indiriyorsun hani 285-300 metrelik tekneyi.. Onu geçtim inşa edeceğimiz yer tam hazır değil diye hatırlıyorum.



Her neyse… https://t.co/tD7Vx9Rh1U pic.twitter.com/uA5XeAf3wV — BATTLESHIP LOVER ⚓ (@Yamato_Armada) November 4, 2025

Η ναυπηγική επιφανείας περιλαμβάνει επίσης μικρότερες πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων 10 περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας της κλάσης Hisar.

Το πρώτο από αυτά τα σκάφη έχει ήδη παραδοθεί στο ναυτικό, ενώ άλλα τέσσερα βρίσκονται υπό κατασκευή. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τέσσερα επιπλέον σκάφη.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία κατατάσσεται 11η παγκοσμίως στις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, με έσοδα που ξεπερνούν τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου 2025. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού μέχρι το 2028.