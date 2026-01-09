Ένας εξαγριωμένος ελέφαντας σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα εν μέσω της εντεινόμενης σύγκρουσης μεταξύ ανθρώπων και ζώων στην ανατολική Ινδία.

Οι αρχές της πολιτείας Τζαρκάντ δήλωσαν ότι ένας ενήλικος αρσενικός ελέφαντας πραγματοποίησε τουλάχιστον δώδεκα επιθέσεις σε επτά ημέρες σε όλη την δασική ζώνη της Σαράντα. Σκότωσε 13 άτομα σε δύο ημέρες, μεταξύ των οποίων και τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, σε ξεχωριστές επιθέσεις στην περιοχή West Singhbhum.

Ο Aντίτγια Nαραγιάν, υπεύθυνος της δασικής υπηρεσίας της περιοχής Τσαϊμπάσα, δήλωσε ότι ο ελέφαντας κινούταν βίαια στην περιοχή για αρκετές ημέρες και άλλαζε γρήγορα θέση, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό του.

«Ο ελέφαντας φαίνεται να έχει γίνει επιθετικός και ο στόχος μας τώρα είναι να τον ηρεμήσουμε το συντομότερο δυνατό. Είμαστε σίγουροι ότι βρίσκεται σε περίοδο αναπαραγωγής, κάτι που εξηγεί την αυξημένη επιθετικότητά του. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελέγξουμε την κατάσταση», δήλωσε σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δασαρχείο έχει αποστείλει περίπου 80 άτομα για να ελέγξουν το ζώο και να το οδηγήσουν σε ασφαλέστερη τοποθεσία. Εμπειρογνώμονες από τη γειτονική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης έχουν επίσης κληθεί να βοηθήσουν στην επιστροφή του ελέφαντα στο δάσος.

Η περιοχή έχει κυριευτεί από τον φόβο, σύμφωνα με τους χωρικούς, με τις οικογένειες να μένουν κλεισμένες στα σπίτια τους και να εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών και των ηλικιωμένων. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να αποφεύγουν τις δασώδεις περιοχές και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Η Σμίτα Πανκάτζ, περιφερειακή διευθύντρια δασών, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το μοτίβο των επιθέσεων παρέμεινε σταθερό. «Ο ελέφαντας γίνεται βίαιος μετά το σούρουπο, επιτίθεται σε σπίτια και χωρικούς», εξήγησε. «Κινείται εξαιρετικά γρήγορα και αλλάζει συνεχώς τοποθεσία, ξεγλιστρώντας επανειλημμένα από τις ομάδες μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όμως, γίνεται σχεδόν αόρατος, κρυμμένος βαθιά μέσα στα δάση».