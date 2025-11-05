Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές κατά του νέου Δημάρχου της Νέας Υόρκης, η κυβέρνηση του έχει εδώ και 36 ημέρες κυρήξει στάση πληρωμών, την μεγαλύτερη περίοδο που αμερικανική κυβέρνηση είναι κλειστή στην ιστορία της χώρας.

Το περίφημο Shut Down, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, προκλήθηκε από την αδυναμία του Κογκρέσου να συμφωνήσει στον νέο προυπολογισ,ό αφήνοντας χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους χωρίς μισθούς και εκατομμύρια πολίτες χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Αν και ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Τζον Θουν, δήλωσε ότι το «ένστικτό του τού λέει ότι μια πιθανή πρόοδος μπορεί να είναι στον ορίζοντα», δεν έχει γίνει καμία σημαντική πρόοδος καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν ακινητοποιημένοι για εβδομάδες χωρίς σημάδια συμβιβασμού.

Επί Τραμπ οι μεγαλύτερες στάσεις πληρωμών

Το προηγούμενο ρεκόρ κλεισόιματος της κυβέρνησης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2019 όπου η στάση πληρωμών διήρκησε 35 ημέρες κάνοντας τη ζωή των Αμερικανών πραγματικά δύσκολη.

Αυτή τη φορά, εκτός από το χάος που έχει προκληθεί, χιλιάδες ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει τις δουλειές του καθώς έχουν είτε απολυθεί είτε εξαναγκαστεί σε άδεις άνευ αποδοχών ενώ υπάρχουν πλέον αυξανόμενοι φόβοι για σοβαρές επιπτώσεις στα αεροπορικά ταξίδια σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό των αεροδρομίων εργάζονται χωρίς να έχουν πληρωθεί.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε στο Fox News ότι ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ σε ορισμένες Πολιτείες ενδέχεται να κλείσει καθώς 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν έχουν πληρωθεί προειδοποιώντας ότι το ολοκληρωτικό χάος βρίσκεται μόλις μια εβδομάδα μακριά.

Όμως οι επιπτώσεις έχουν γίνει ιδιίατερα αισθητές σε Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος που βασίζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Ένας στους οκτώ Αμερικανούς εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής (Snap), όμως μόνο ένα μέρος αυτής της βοήθειας έχει καταβληθεί αυτόπν τον μήνα λόγω λήξης της χρηματοδότησης.