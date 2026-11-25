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Στη σύλληψη μιας 28χρονης καθηγήτριας Λυκείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή του σχολείου όπου εργαζόταν. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι περίμενε ο μαθητής να συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του προτού ξεκινήσουν τη σχέση τους.

Πρόκειται για τη Μέγκαν Χαμ Γκασκ, η οποία εργαζόταν στο Λύκειο του Γκρίνγουντ και συνελήφθη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι η σχέση ήταν συναινετική και ότι ξεκίνησε όταν ο μαθητής έγινε 17 ετών.

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Ωστόσο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι σοβαρές, καθώς σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή ηλικίας 16 ή 17 ετών, αλλά και για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κάτω των 16 ετών. Στη Νότια Καρολίνα, το όριο ηλικίας συναίνεσης για σεξουαλικές σχέσεις είναι τα 16 έτη.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την παραίτηση της Γκασκ από τη θέση της στο τμήμα MLL (Multilingual Learner), που υποστηρίζει μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο, στο Λύκειο του Γκρίνγουντ.

Η 28χρονη παραμένει υπό κράτηση, ενώ το συνολικό ποσό της εγγύησής της έχει οριστεί στα 100.000 δολάρια.

Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι της σχολικής περιφέρειας ανέφεραν ότι συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά τους.

«Οι καταγγελίες τέτοιας φύσης προκαλούν βαθιά ανησυχία και δεν συνάδουν με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις προσδοκίες που έχουμε από τους εργαζομένους στους οποίους εμπιστευόμαστε την εκπαίδευση και τη φροντίδα των μαθητών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχολική περιφέρεια.

Με πληροφορίες από το Foxcarolina