Χιλιάδες βαρέλια βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για χρόνια προκαλούσαν πολλά ερωτήματα. Ωστόσο επιστήμονες βρίσκονται πλέον σε θέση και ανακαλύπτουν το περιεχόμενο τους.

Τα βαρέλια εντοπίστηκαν το 2021 στο βυθό της λεκάνης Σαν Πέδρο, κοντά στο Λος Άντζελες. Αρχικά αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα μπορούσαν να περιέχουν DDT, το οποίο είναι ένα τοξικό φυτοφάρμακο που απαγορεύτηκε το 1972 λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα βαρέλια περιέχουν άγνωστα καυστικά αλκαλικά απόβλητα, τα οποία δημιουργούν τους χαρακτηριστικούς, παράξενους λευκούς κύκλους, καθώς διαρρέονται στον πυθμένα της θάλασσας.

Οι ερευνητές, με τη βοήθεια του τηλεχειριζόμενου οχήματος SuBastian, κατάφεραν να συλλέξουν ορισμένα δείγματα που βρέθηκαν σε καθορισμένη απόσταση από τα βαρέλια, προκειμένου να εξετάσουν τα υλικά που εκπέμπονταν.

Οι αρχικές υποθέσεις για DDT διαψεύστηκαν όταν η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε ότι το ίζημα γύρω από τα βαρέλια ήταν εξαιρετικά αλκαλικό και όχι όξινο, όπως θα περίμενε κανείς εάν περιείχαν DDT.

Η δρ Γιοχάνα Γκούτλεμπεν, επικεφαλής της μελέτης και ερευνήτρια στο Scripps Institution of Oceanography του San Diego, εξηγεί στη Daily Mail: «Ένα από τα κύρια απόβλητα της παραγωγής DDT ήταν το οξύ, το οποίο δεν τοποθετούσαν σε βαρέλια. Αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε: Τι ήταν χειρότερο από τα όξινα απόβλητα DDT ώστε να δικαιολογείται η απόθεση τους σε βαρέλια;».

Τα βιομηχανικά απόβλητα

Η ιστορία των βαρελιών συνδέθηκε αρχικά με την πρακτική της απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Από τη δεκαετία του 1930 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, χιλιάδες αντικείμενα απορρίπτονταν νόμιμα σε 14 βαθιές τοποθεσίες κοντά στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), αυτά τα σημεία περιείχαν «απόβλητα διυλιστηρίων, φίλτρα, απόβλητα γεώτρησης πετρελαίου, χημικά απόβλητα, σκουπίδια, στρατιωτικά εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα». Παράλληλα, τα ιζήματα της περιοχής ήταν ήδη βαριά μολυσμένα με τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του DDT.

Εταιρείες στην Καλιφόρνια απέρριπταν έως και 2.000 βαρελιών οξέος με DDT μηνιαίως μεταξύ 1947 και 1982. Οι εικόνες των βαρελιών με τους λευκούς κύκλους προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή μεγαλύτερη μόλυνση από DDT στον βυθό, που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου και να παραμείνει στο περιβάλλον για δεκαετίες.

Η μελέτη που έλυσε το μυστήριο

Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «PNAS Nexus» έλυσε τελικά το μυστήριο. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή γύρω από τα βαρέλια ήταν μολυσμένη με DDT, η συγκέντρωση δεν παρουσίαζε διακύμανση με την απόσταση από τα βαρέλια, δείχνοντας έτσι ότι η ρύπανση από DDT δεν σχετίζεται με ό,τι διαρρέεται από αυτά τα περίεργα βαρέλια.

Ακόμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ίζημα είχε γίνει σκληρό σαν σκυρόδεμα. Τόσο σκληρό, που για να αποσπαστεί δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση, χρειάστηκε η συμβολή του τηλεχειριζόμενου οχήματος.

Οι μετρήσεις της δρ Γκούτλεμπεν έδειξαν ότι το pH του ιζήματος ήταν 12, πολύ αλκαλικό σε σχέση με το ουδέτερο pH 7 και η σκληρή επιφάνεια αποτελούνταν κυρίως από το ορυκτό βρουσίτη. Όταν τα αλκαλικά απόβλητα διέρρεαν από τα βαρέλια, αντιδρούσαν με το μαγνήσιο του νερού, σχηματίζοντας βρουσίτη, που σκληραίνει το ίζημα και δημιουργεί μια σκυροδεματοποιημένη επιφάνεια.

Καθώς ο βρουσίτης διαλύεται αργά, διατηρεί υψηλό pH στο γύρω ίζημα, το οποίο αντιδρά με το θαλασσινό νερό και σχηματίζει ανθρακικό ασβέστιο, το κύριο συστατικό της κιμωλίας, δημιουργώντας έτσι λευκό κύκλο γύρω από κάθε βαρέλι.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στον καλύτερο εντοπισμό της ρύπανσης στις παρελθοντικές θέσεις απόρριψης, καθώς, όπως εξηγεί η δρ Γκούτλεμπεν, «το DDT δεν ήταν το μόνο που απορρίφθηκε σε αυτό το μέρος του ωκεανού και έχουμε μόνο μια πολύ αποσπασματική εικόνα για το τι άλλο απορρίφθηκε εκεί. Μέχρι τώρα ψάχναμε κυρίως για DDT και κανείς δεν είχε σκεφτεί τα αλκαλικά απόβλητα. Ίσως, πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε και για άλλα».

(με πληροφορίες από Daily Mail)

