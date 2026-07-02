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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε μουσικό φεστιβάλ στο Μίσιγκαν, όπου ένα νεογέννητο βρέθηκε νεκρό μέσα σε χημική τουαλέτα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Electric Forest, στο Rothbury. Σύμφωνα με τις αρχές, το βρέφος εντοπίστηκε μαζί με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε γεννηθεί ζωντανό.

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Όπως αναφέρει η έκθεση, το νεογνό είχε υγρό στους πνεύμονες και στο στομάχι, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ανέπνευσε μετά τη γέννησή του.

Το άψυχο σώμα βρέθηκε από υπάλληλο εταιρείας συντήρησης αυτόματων πωλητών, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες στον χώρο.

Newborn found dead in porta potty at music festival was ALIVE when it was born there, horrifying new findings suggest https://t.co/OSQYcICJ6K — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει ούτε το φύλο του βρέφους ούτε την ακριβή αιτία θανάτου. Παράλληλα, η υπόθεση δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί επισήμως ως ανθρωποκτονία, ενώ παραμένει άγνωστη και η ταυτότητα της μητέρας, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μίσιγκαν, Lou Langham, δήλωσε στο Fox17 ότι καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίηση της μητέρας αναμένεται να είναι η ανάλυση φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από το φεστιβάλ.

Η τραγική ανακάλυψη έγινε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 40.000 επισκέπτες.