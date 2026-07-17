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Το υλικό από το κινητό τηλέφωνο της αστυνομικού αποκάλυψε βιντεοσκοπημένες ερωτικές επαφές που πραγματοποιούνταν ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία, ακόμη και μέσα σε περιπολικό.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, οδηγώντας στον άμεσο αφοπλισμό των δύο εμπλεκόμενων και στην απομάκρυνσή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Ο συνάδελφος της Βίντριος δεν κατέθεσε ποτέ στους ερευνητές, καθώς συνταξιοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 επικαλούμενος τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αστυνομία του Νάσβιλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποκάλυψη ότι μια παντρεμένη σχολική αστυνομικός κατέγραφε σε βίντεο ερωτικές συνευρέσεις με συνάδελφό της μέσα στο γραφείο της, σε γυμνάσιο της περιοχής, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν λίγα μέτρα έξω από την πόρτα.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Γραφείου Επαγγελματικής Λογοδοσίας, η 37χρονη Λίσα Βίντριος παραιτήθηκε από τη θέση της αφού παραδέχθηκε ότι είχε τουλάχιστον τέσσερις ερωτικές συναντήσεις με άλλον αστυνομικό, ο οποίος δεν είναι ο σύζυγός της, μέσα στο Γυμνάσιο Madison, κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2025.

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Βίντεο στο κινητό αποκάλυψαν την υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές απέκτησαν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο της αστυνομικού. Από το υλικό που ανακτήθηκε προέκυψε ότι η ίδια είχε καταγράψει σε βίντεο ερωτικές επαφές με τον συνάδελφό της πάνω στον καναπέ του γραφείου της.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν ενώ μαθητές βρίσκονταν μέσα στο σχολείο και μέλη του προσωπικού ακούγονταν να συνομιλούν στον διάδρομο, ακριβώς έξω από την πόρτα του γραφείου.

Οι ερωτικές τους συναντήσεις δεν περιορίζονταν στον σχολικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 37χρονη είχε καταγράψει και δύο τουλάχιστον συνευρέσεις μέσα σε υπηρεσιακό περιπολικό, ενώ και οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν σε υπηρεσία. Μία από αυτές φέρεται να πραγματοποιήθηκε στον χώρο στάθμευσης εγκαταλελειμμένου νοσοκομείου.

Από πρότυπο της υπηρεσίας στο επίκεντρο της έρευνας

Η αποκάλυψη προκάλεσε αμηχανία στην ηγεσία της αστυνομίας, καθώς η Βίντριος αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα από τα πρόσωπα προβολής του σώματος. Πρώην πεζοναύτης με εννέα χρόνια υπηρεσίας, είχε επιλεγεί να συμμετάσχει σε επικοινωνιακή καμπάνια της αστυνομίας.

Το 2022, η ίδια και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, μετακόμισαν από το Σαν Ντιέγκο στο Νάσβιλ και έγιναν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που αποφοίτησε ταυτόχρονα από την Ακαδημία Εκπαίδευσης της τοπικής αστυνομίας. Η 37χρονη είχε εκπροσωπήσει την τάξη της και είχε εμφανιστεί σε προωθητικό βίντεο, μιλώντας με υπερηφάνεια για τα τρία παιδιά τους και τη νέα τους ζωή στην αποκαλούμενη «Πόλη της Μουσικής».

Οι πειθαρχικές εξελίξεις

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται στα τέλη Μαΐου του 2025, όταν η αστυνομία έλαβε σχετικές πληροφορίες. Οι δύο εμπλεκόμενοι αφοπλίστηκαν και απομακρύνθηκαν άμεσα από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Η 37χρονη αποδέχθηκε, στο πλαίσιο προανακριτικού συμβιβασμού, τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Της επιβλήθηκε αναστολή καθηκόντων για 30 ημέρες και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή της.

Αντίθετα, ο συνάδελφός της, αστυνομικός με 18 χρόνια υπηρεσίας στις τακτικές επιχειρήσεις, δεν κατέθεσε ποτέ στους ερευνητές. Ενώ βρισκόταν υπό διερεύνηση, έλαβε τον Φεβρουάριο του 2026 σύνταξη λόγω τραυματισμού εν υπηρεσία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η λήψη επίσημης κατάθεσής του στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας.