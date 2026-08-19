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Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης κράτησής του, η ενοχή του αμφισβητήθηκε έντονα από μάρτυρες, ενώ άλλος κρατούμενος ομολόγησε αργότερα ότι εκείνος διέπραξε το έγκλημα.

Ο Σμιθ απέκτησε το προσωνύμιο «Άνθρωπος των Πουλιών» επειδή τάιζε κρυφά πτηνά στη φυλακή, ενώ το 2020 μεταφέρθηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μετά την αποφυλάκισή του.

Η περίπτωση του αναδεικνύει το αυξανόμενο ζήτημα της γήρανσης του σωφρονιστικού πληθυσμού στις ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων άνω των 55 ετών παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο.

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Ο Φράνσις Κλίφορντ Σμιθ έφτασε οκτώ φορές στο σημείο να περιμένει την εκτέλεσή του. Κάθε φορά, όμως, η ποινή του ανατρεπόταν και εκείνος παρέμενε στη φυλακή για περισσότερες από επτά δεκαετίες, πριν φύγει από τη ζωή τον Ιούνιο σε ηλικία 101 ετών.

Ο Σμιθ καταδικάστηκε για φόνο το 1950, όταν ήταν μόλις 25 ετών, και μέχρι το τέλος της ζωής του επέμενε ότι ήταν αθώος, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν.

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Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γκρόβερ Χαρτ, νυχτοφύλακα σε λέσχη ιστιοπλοΐας στο Κονέκτικατ, το 1949. Ο Σμιθ ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ο άλλος κατηγορούμενος αποδέχθηκε συμφωνία με τις Αρχές και κατέθεσε εναντίον του, με αποτέλεσμα ο Σμιθ να καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, αμφισβητήθηκαν τόσο η ενοχή του όσο και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταδίκη του. Μάρτυρες ανακάλεσαν προηγούμενες καταθέσεις τους, ενώ ένας άλλος κρατούμενος ομολόγησε αργότερα ότι ήταν εκείνος που είχε διαπράξει τη δολοφονία.

Ακόμη και ένας από τους αστυνομικούς που είχαν ανακρίνει τον Σμιθ μετά τη σύλληψή του δήλωσε αργότερα ότι πίστευε πως ήταν αθώος. «Δεν είμαι καν σίγουρος ότι βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος», είχε αναφέρει ο ταγματάρχης Λίο Κάρολ ενώπιον του Συμβουλίου Απονομής Χάρης.

Morto a 101 anni Francis Clifford Smith, il detenuto più anziano degli Usa https://t.co/Nwd6DzJJA7 pic.twitter.com/lV77GoF3uV — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) August 19, 2026

Ο «Άνθρωπος των Πουλιών»

Ο Σμιθ πέρασε περισσότερα από 70 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, με εξαίρεση τρεις σύντομες περιόδους κατά τις οποίες βρέθηκε εκτός φυλακής.

Το 1967 κατάφερε να αποδράσει, όμως συνελήφθη ξανά 12 ημέρες αργότερα. Το 1974 του επετράπη να περάσει την παραμονή των Χριστουγέννων εκτός φυλακής, επιστρέφοντας την επόμενη ημέρα.

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Το 1975 αποφυλακίστηκε υπό όρους και παρέμεινε ελεύθερος για περίπου δέκα μήνες. Ωστόσο, συνελήφθη ξανά για μικροκλοπή και παράνομη κατοχή όπλου, γεγονός που παραβίαζε τους όρους της αποφυλάκισής του.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασε στη φυλακή του Osborn, ο Σμιθ είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σχέση με τα πουλιά. Τα τάιζε κρυφά, μεταφέροντας όσο περισσότερο ψωμί μπορούσε μέσα στα ρούχα του. Έτσι απέκτησε το προσωνύμιο «Birdman of Osborn», δηλαδή «ο Άνθρωπος των Πουλιών».

«Όλοι έκαναν λίγο τα στραβά μάτια, επειδή ήξεραν ότι απλώς τάιζε τα πουλιά», ανέφερε ο Andrius Banevicius, αξιωματούχος του Τμήματος Διορθωτικών Υπηρεσιών του Κονέκτικατ.

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MISE À JOUR :



Francis Clifford Smith a été libéré de prison en septembre 2020.



Il est toujours en vie aujourd'hui (c'est lui sur la photo) et va vers ses 101 ans.



Il clame toujours son innocence, après avoir passé plus de 70 ans derrière les barreaux.https://t.co/qGunNnHo6O pic.twitter.com/vZy9Ru1ghU — El Pueblito del Essequibo 🇬🇾 (@Parodictateur) August 12, 2025

Η ζωή μετά τη φυλακή

Ο Σμιθ απέρριψε στη συνέχεια αρκετές προσπάθειες να επιστρέψει σε καθεστώς υπό όρους, μέχρι το 2020, όταν του χορηγήθηκε εποπτευόμενη αποφυλάκιση. Τότε μεταφέρθηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που συνεργάζεται με το σωφρονιστικό σύστημα.

Έγινε ένας από τους πρώτους ανθρώπους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα MissionCare Health, το οποίο παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε ηλικιωμένους κρατούμενους και πρώην κρατούμενους. Το πρόγραμμα διαθέτει σήμερα τρεις μονάδες στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

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Ο Σμιθ πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη μονάδα 60 West. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εγκατάστασης, Ντέιβιντ Σκότσουλεκ, πέθανε στον ύπνο του τον Ιούνιο και αργότερα αποτεφρώθηκε.

«Ουσιαστικά, πέθανε από βαθιά γεράματα», δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η οικογένειά του είχε περιορισμένη παρουσία κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, αλλά οι υπεύθυνοι φρόντισαν ώστε όλα να γίνουν με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Η γήρανση των κρατουμένων στις ΗΠΑ

Η περίπτωση του Σμιθ αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό σύστημα των ΗΠΑ: τη γήρανση του πληθυσμού των φυλακών.

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Έρευνα του 2025 έδειξε ότι ο αριθμός των κρατουμένων ηλικίας 55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά σχεδόν 400% μεταξύ 1991 και 2021. Παράλληλα, το αμερικανικό Γραφείο Απογραφής εκτιμά ότι έως το 2030 τουλάχιστον το ένα τρίτο των φυλακισμένων θα είναι άνω των 50 ετών.

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Η ερευνήτρια Δρ. Stephanie Prost, από το Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ, υποστηρίζει ότι απαιτούνται νέες πολιτικές για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων κρατουμένων, όπως η αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους και η ιατρική αποφυλάκιση.

Η μακροχρόνια κράτηση μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση και να οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας, όπως η άνοια, σε μικρότερη ηλικία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σκότσουλεκ, ένας άνθρωπος που έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη φυλακή μπορεί να είναι 60 ετών, αλλά η κατάσταση της υγείας του να παραπέμπει σε άνθρωπο 90 ετών.

Ο Σμιθ φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονταν με την προχωρημένη ηλικία κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Ήταν 101 και μισό», ανέφερε ο Banevicius. «Τα πήγε αρκετά καλά όσον αφορά τη μακροζωία».

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Ο Σμιθ είναι μόλις ο δεύτερος άνθρωπος στον κόσμο που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εντός φυλακής. Συγκεκριμένα, μέχρι και το 2020 – όταν μεταφέρθηκε στο κέντρο φροντίδας- είχε περάσει στη φυλακή 70 χρόνια και 31 ημέρες. Τα πρωτεία κρατά στη λίστα αυτή ο Αυστραλός Τσαρλς Φουσάρντ, ο οποίος έμεινε στη φυλακή 70 χρόνια και 303 ημέρες – από το 1903 ως το 1974- μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 92 ετών. Ο Φουσάρντ είχε καταδικαστεί όταν σε ηλικία περίπου 20 ετών δολοφόνησε έναν ηλικιωμένο και του έκλεψε τις μπότες.