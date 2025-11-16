Το καλοκαίρι του 2024, ένας 47χρονος πατέρας, μέχρι τότε υγιής, κατέρρευσε και πέθανε στο μπάνιο του σπιτιού του στο Νιου Τζέρσεϊ. Η αυτοψία δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση, καθώς όλα φαινόταν φυσιολογικά, και ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ξαφνικός και ανεξήγητος.

Η χήρα του επικοινώνησε με μια φίλη της, παιδίατρο, ζητώντας να διαβάσει την έκθεση της αυτοψίας. Η δρ. Έριν ΜακΦίλι, ακολουθώντας μια διαίσθηση, επικοινώνησε με τον δρ. Τόμας Πλατς-Μιλς, αλλεργιολόγο και ανοσολόγο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Ο Πλατς-Μιλς είχε ανακαλύψει σχεδόν είκοσι χρόνια νωρίτερα ότι τα τσιμπήματα από τσιμπούρια μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία στο κόκκινο κρέας.

Η συγκεκριμένη αλλεργία είναι σπάνια, καθώς οι αντιδράσεις δεν εμφανίζονται άμεσα. Κάποιος μπορεί να νιώσει αδιαθεσία ώρες μετά την κατανάλωση βόειου, χοιρινού ή αρνιού, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Συχνά, ξυπνούν τα βράδια με συμπτώματα που μοιάζουν με σοβαρή τροφική δηλητηρίαση ή γαστρεντερίτιδα, και όχι με τυπική αλλεργία.

Λόγω του ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ευαισθητοποιηθεί στο κόκκινο κρέας μετά από τσιμπήματα κροτώνων, αλλά να μην το γνωρίζουν, ο Πλατς-Μιλς και άλλοι επιστήμονες αναρωτήθηκαν εάν ορισμένοι ανεξήγητοι θάνατοι οφείλονταν στην αντίδραση του οργανισμού σε ένα σάκχαρο το οποίο βρίσκεται στα κύτταρα των θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου κρέατος, γνωστό ως «alpha-gal».

Η περίπτωση του άνδρα, που παρουσιάστηκε λεπτομερώς στο Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, επαλήθευσε την υπόθεση του Πλατς-Μιλς και πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος τεκμηριωμένος θάνατος συνδεόμενος με αλλεργία στο κόκκινο κρέας.

Τα τσιμπήματα από τσιμπούρια γίνονται θανατηφόρα

Η ιστορία του άνδρα ξεκίνησε με τσιμπήματα από μικροσκοπικά τσιμπούρια, περίπου στο μέγεθος και χρώμα ενός κόκκου άμμου, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού σε κατασκήνωση. «Και αυτό το τσιμπούρι, οι θηλυκές γεννούν 5.000 αυγά κάθε φορά, και οι προνύμφες δαγκώνουν ανθρώπους», δήλωσε ο Πλατς-Μιλς στο CNN.

Σε πολλά σημεία των ανατολικών ΗΠΑ, ο πληθυσμός των ελαφιών έχει αυξηθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα. Τα ελάφια είναι κύριοι ξενιστές του κρότωνα, και η αύξηση τους έχει οδηγήσει σε εκτίναξη του πληθυσμού των κροτώνων. «Αυτός ο συνδυασμός πολλών ελαφιών και θηλυκών τσιμπουριών σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι είναι ευάλωτοι, και από αυτούς μια μικρή μειοψηφία μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με τρόφιμα και να κινδυνεύσει από σοβαρές επιπλοκές», λέει ο Πλατς-Μιλς.

Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σοβαρές και αντιμετωπίζονται αποφεύγοντας την έκθεση στο σάκχαρο, που βρίσκεται τόσο στα τρόφιμα όσο και σε ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα συμπτώματα κυμαίνονται από κνησμό και εξάνθημα έως ναυτία, εμετό, δυσπεψία, καούρα, πτώση αρτηριακής πίεσης, πρήξιμο χειλιών ή προσώπου, ζάλη ή λιποθυμία και έντονο κοιλιακό πόνο. Η διάγνωση γίνεται μέσω λεπτομερούς ιστορικού και ελεγχόμενων δοκιμών αντίδρασης στο σάκχαρο.

Λίγο μετά την κατασκήνωση, η οικογένεια έφαγε μπριζόλα το βράδυ. Ο άνδρας ξύπνησε στις 2 π.μ. με έντονο κοιλιακό πόνο, διάρροια και έμετο. Παρά τη σοβαρή κατάσταση, τα συμπτώματά του υποχώρησαν σε δύο ώρες. Το επόμενο πρωί είπε σε έναν γιο του: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω». Η σύζυγός του σκέφτηκε να πάνε γιατρό, αλλά καθώς η κατάσταση είχε βελτιωθεί, αποφάσισαν να μην το κάνουν.

Μια μη αναγνωρισμένη αλλεργία

Δύο εβδομάδες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο άνδρας πήγε σε μπάρμπεκιου και έφαγε χάμπουργκερ γύρω στις 3 μ.μ., συνοδευόμενο από μπύρα. Αργότερα κούρεψε το γκαζόν, αλλά στις 7:20 μ.μ. έκανε εμετό. Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος τον βρήκε αναίσθητο στο μπάνιο και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο Πλατς-Μιλς, αφού απέκτησε τα μεταθανάτια δείγματα αίματος, μετανιώνει που δεν ταξίδεψε ο ίδιος στο Νιου Τζέρσεϊ για τη συλλογή τους. Η εταιρεία μεταφορών τα έχασε προσωρινά, φαντάζοντας τα στο πίσω μέρος ενός ζεστού φορτηγού. Τελικά, τα δείγματα έφτασαν στο εργαστήριό του τον Απρίλιο, όπου εξετάστηκαν για τα επίπεδα αντισωμάτων IgE, που προσκολλώνται σε αλλεργιογόνα όπως η αμβροσία και η γύρη. Ο άνδρας είχε αντισώματα τόσο για την alpha-gal όσο και για το κόκκινο κρέας.

Ο θάνατος προκλήθηκε από κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αποτελώντας την πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση θανάτου λόγω τροφικής αλλεργίας συνδεόμενης με το σύνδρομο alpha-gal. «Τους δώσαμε την ευκαιρία να κλείσουν το θέμα», είπε ο Πλατς-Μιλς αναφερόμενος στην οικογένεια του θύματος.

Με πληροφορίες από CNN.com

