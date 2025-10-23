Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τροφικές αλλεργίες στα παιδιά μειώθηκαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια, μετά την καθιέρωση νέων οδηγιών οι οποίες ενθάρρυναν τους γονείς να εισάγουν φιστίκια στη διατροφή των βρεφών από νωρίς.

Καθώς τα ποσοστά τροφικών αλλεργιών αυξάνονταν, οι ειδικοί επί δεκαετίες συνέστηναν στους γονείς να αποφεύγουν την έκθεση των βρεφών σε κοινά αλλεργιογόνα. Ωστόσο, μια καθοριστική κλινική δοκιμή το 2015, ανέδειξε ότι η χορήγηση φιστικιών στα μωρά μπορούσε να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργίας σε ποσοστό άνω του 80%.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο περιοδικό Pediatrics, διαπιστώνει ότι τα ποσοστά τροφικών αλλεργιών σε παιδιά κάτω των 3 ετών μειώθηκαν μετά την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Συγκεκριμένα από 1,46% την περίοδο 2012–2015 σε 0,93% μεταξύ 2017–2020. Πρόκειται για μια συνολική μείωση 36% στις τροφικές αλλεργίες, η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση κατά 43% των αλλεργιών στα φιστίκια.

Παράλληλα, η μελέτη κατέδειξε ότι τα αυγά ξεπέρασαν τα φιστίκια και αναδείχθηκαν ως το νούμερο ένα αλλεργιογόνο τρόφιμο στα μικρά παιδιά.

Πώς αναπτύσσονται οι αλλεργίες

Αν και η έρευνα δεν εξέτασε τις διατροφικές συνήθειες των βρεφών, προκειμένου να τεκμηριώσει μία άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ των οδηγιών και της μείωσης των αλλεργιών, τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Παρά το γεγονός ότι όλες οι τροφικές αλλεργίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, περίπου το 80% των ατόμων με αλλεργία στα φιστίκια δεν την ξεπερνούν ποτέ.

«Μιλάμε για την πρόληψη μιας δυνητικά θανατηφόρας και καθοριστικής διάγνωσης», δήλωσε η παιδίατρος δρ. Έντιθ Σάντσεθ από το Ιατρικό Κέντρο Columbia University Irving στη Νέα Υόρκη, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Αυτού του είδους τα δεδομένα αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μια σύσταση δημόσιας υγείας μπορεί να αλλάξει τη ζωή των παιδιών».

«Οι επιστήμονες δεν κατανοούμε πλήρως ακόμη τι προκαλεί τις τροφικές αλλεργίες, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι παράγοντες όπως η αύξηση των τοκετών με καισαρικη ή η πρώιμη έκθεση σε αντιβιοτικά, ενδέχεται να παίζουν ρόλο», εξηγεί η Τζεάνα Ράιαν, ιατρική βοηθός στο University of Utah Health.

«Ωστόσο, διαθέτουμε πλέον μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς αναπτύσσονται οι αλλεργίες. Όταν ένα αλλεργιογόνο έρχεται πρώτα σε επαφή με το δέρμα -ιδίως όταν αυτό είναι ερεθισμένο ή με πληγές-, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να το εκλάβει λανθασμένα ως απειλή», σύμφωνα με τον δρ. Ντέιβιντ Χιλ, αλλεργιολόγο στο Children’s Hospital of Philadelphia και επικεφαλής της μελέτης. Αντίθετα, όταν οι τροφικές ουσίες εισάγονται μέσω του πεπτικού συστήματος, μπορούν να ενισχύσουν την ανοχή του οργανισμού.

Η έγκαιρη εισαγωγή στη διατροφή των εννέα κοινών αλλεργιογόνων τροφών μερικές φορές την εβδομάδα -όπως ένα άλειμμα φυστικοβούτυρου σε μέγεθος μπιζελιού ή μια μικρή μπουκιά ομελέτα-, μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος του βρέφους.

Επειδή η μελέτη παρακολούθησε μόνο παιδιά ηλικίας μέχρι 3 ετών, δεν καταγράφηκαν τα ποσοστά αλλεργιών σε μεγαλύτερες ηλικίες ούτε αν η μείωση θα διατηρηθεί στην εφηβεία. Παρ’ όλα αυτά, περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών με αλλεργίες διαγιγνώσκονται πριν κλείσουν καν τα τρία τους χρόνια.

«Αυτό που προτείνουμε εδώ και χρόνια -την έγκαιρη εισαγωγή δυνητικά αλλεργιογόνων τροφίμων- αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη μείωση των αλλεργιών», επισημαίνουν οι ειδικοί. «Γνωρίζουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα στο μέλλον».

Με πληροφορίες από The New York Times

