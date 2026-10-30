Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σχεδόν 48 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πρόωρης συμμετοχής σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση καταγράφεται σε αμφίρροπες Πολιτείες, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζουν προβάδισμα στις πρόωρες ψήφους έναντι των Ρεπουμπλικάνων και των ανεξάρτητων.

Παρά τα στοιχεία αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόωρη συμμετοχή δεν αποτελεί ασφαλή ένδειξη για την τελική έκβαση των εκλογών.

Πολλοί ψηφοφόροι αναμένεται να ασκήσουν το δικαίωμά τους την επίσημη ημέρα της ψηφοφορίας, γεγονός που ενδέχεται να ανατρέψει τα τρέχοντα δεδομένα.

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Ρεκόρ πρόωρης συμμετοχής καταγράφεται στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς 47,9 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη προσέλθει στις κάλπες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συμμετοχή σε αρκετές Πολιτείες-κλειδιά, ενώ μέχρι στιγμής περισσότεροι Δημοκρατικοί από Ρεπουμπλικάνους έχουν επιλέξει να ψηφίσουν πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του «Εκλογικού Εργαστηρίου» (Election Lab) του Πανεπιστημίου της Φλόριντας, οι πρόωρες ψήφοι σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 47.922.669. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 45,9 εκατομμυρίων ψήφων, το οποίο είχε καταγραφεί στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

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Για τις φετινές εκλογές, στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται 226 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, ωστόσο οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και νωρίτερα.

Η αυξημένη συμμετοχή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε Πολιτείες όπου η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται αμφίρροπη. Στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία, Τζέιμς Ταλαρίκο, φιλοδοξεί να τερματίσει τρεις δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες είχαν ψηφίσει έως την Τετάρτη. Ειδικότερα, η αυτοπρόσωπη πρόωρη συμμετοχή εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 50% σε σχέση με τις εκλογές του 2022.

Αξιοσημείωτη είναι η προσέλευση στις κάλπες και στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα. Παράλληλα, στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσκολίες, οι πρόωρες ψήφοι την περασμένη εβδομάδα ήταν σχεδόν κατά δύο τρίτα περισσότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο των εκλογών του 2022, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις Πολιτείες όπου καταγράφεται η πολιτική ταυτότητα των ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν σαφές προβάδισμα μεταξύ όσων έχουν ήδη ψηφίσει. Συγκεκριμένα, αντιστοιχούν περίπου στο 44% των πρόωρων ψηφοφόρων, έναντι 31% των Ρεπουμπλικάνων και 25% των ανεξάρτητων ή όσων υποστηρίζουν μικρότερα κόμματα.

Παράλληλα, στις Πολιτείες που δημοσιοποιούν δημογραφικά στοιχεία των ψηφοφόρων, διαπιστώνεται αύξηση της πρόωρης συμμετοχής τόσο μεταξύ των Αφροαμερικανών όσο και μεταξύ των ισπανόφωνων.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης. Το γεγονός ότι ένας ψηφοφόρος είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο κόμμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιλέξει τον υποψήφιό του. Επιπλέον, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ψηφίσουν την Τρίτη, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

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Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, οι Ρεπουμπλικάνοι συνήθιζαν να ψηφίζουν κυρίως την ημέρα των εκλογών, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει ή ακόμη και να ανατρέψει το μέχρι στιγμής προβάδισμα των Δημοκρατικών στην πρόωρη ψηφοφορία. Επιπλέον, η αυξημένη συμμετοχή πριν από την εκλογική ημέρα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι θα καταγραφεί αντίστοιχη άνοδος και στη συνολική προσέλευση των ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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