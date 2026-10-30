Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύνοδος της G20 πραγματοποιείται στην Ατλάντα εν μέσω διεθνών εντάσεων και ανόδου των τιμών του πετρελαίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορες χώρες.

Οι εργασίες της συνόδου επισκιάζονται από διπλωματικά αδιέξοδα σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στο Ιράν.

Η παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών ματαιώθηκε λόγω της παρουσίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνάντηση.

Οι συζητήσεις εστιάζουν στις ενεργειακές προκλήσεις, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής ασφάλειας ενόψει της επόμενης συνόδου τον Δεκέμβριο.

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Με φόντο τις αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, πραγματοποιείται σήμερα στην Ατλάντα της Τζόρτζια η σύνοδος της G20, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ. Τα διπλωματικά αδιέξοδα παραμένουν σε πολλά μέτωπα, από το Ιράν έως την Ουκρανία, σκιάζοντας τις εργασίες της συνόδου.

Οι συζητήσεις, που θα συνεχιστούν και αύριο, πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της προσεχούς Τρίτης στις ΗΠΑ. Βασικός στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για την επόμενη σύνοδο της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Δεκεμβρίου και θα φιλοξενηθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο γκολφ κλαμπ του, κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

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Κάνοντας λόγο για μια «αποφασιστική στιγμή» για όλον τον κόσμο, ο Ρούμπιο είπε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι «αντιμετωπίζουμε μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων, πολλές εκ των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομικής τάξης».

🇷🇺🇺🇸 Russian FM Sergey Lavrov arrives in Atlanta for the G20



It was anything but a warm welcome.



No ‘happy family' group photo this time. The European diplomats refused to stand anywhere near him with some threatening to walk out on the spot!



Lavrov is the highest profile… pic.twitter.com/EJJeddWD2W October 30, 2026

Η G20 περιλαμβάνει τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες (όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Γαλλία, Βραζιλία) καθώς και την Τουρκία, όμως εμφανίζεται διχασμένη σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Για τον πόλεμο αυτόν, οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί από τις αρχές του έτους. Μια συνάντηση μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών ενδέχεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ώστε να δοθεί μια ώθηση στην ειρηνευτική προσπάθεια, όμως η Ουάσιγκτον δεν το έχει επιβεβαίωσει ακόμη.

Πηγή: Reuters

🇺🇸🌏 U.S. Secretary of State Marco Rubio opened the G20 foreign ministers’ meeting in Atlanta, describing a “critical moment” and “moment of choosing” for the United States and the wider world.



Rubio pointed to interconnected economic and geopolitical crises that pose “severe… pic.twitter.com/6uwbdtTZLn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 30, 2026

Χωρίς οικογενειακή φωτογραφία

Κατόπιν πρόσκλησης των ΗΠΑ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στην Ατλάντα, όμως κανείς δεν περιμένει να σημειωθεί κάποια εντυπωσιακή πρόοδος.

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Αντιθέτως, η σύνοδος ξεκίνησε προβληματικά: η παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» ματαιώθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να εμφανιστούν δίπλα στον Λαβρόφ.

Πάντως ο Ρώσος υπουργός βρίσκεται μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η σύνοδος, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης.

Η παρουσία του «σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τις πράξεις του ούτε τις θέσεις του», ανέφερε μια διπλωματική πηγή πριν από τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι «οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τη γραμμή τους για την Ουκρανία».

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🤡 Lavrov spent more than 20 hours flying to the US for a G20 meeting — forced to avoid flying over "unfriendly" countries



The Kremlin official stepped off the plane wearing jeans and a sweater.



In Atlanta, Lavrov will attend a gathering of foreign ministers from the Group of… pic.twitter.com/dXN8ycRdmO — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περιμένει ακόμη την επιβεβαίωση ότι θα παραστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ασκεί την τρέχουσα προεδρία της G20 προτού παραδώσει τη σκυτάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίνει ότι αυτός ο θεσμός έχει παρεκκλίνει από τους αρχικούς του στόχους και επιχειρεί να της δώσει νέα κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι αλληλοεξαρτώμενες.

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Στην Ατλάντα, «οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τον εντοπισμό μέσων για την από κοινού αντιμετώπιση του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στην οικονομική ασφάλεια», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπογράμμισε επίση τη σημασία της πρόσβασης στην ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν αναμένεται κάποιο «ανακοινωθέν» μετά το πέρας της συνόδου, παρά μόνο η έκδοση «συμπερασμάτων» από την αμερικανική προεδρία.

Από τη σύνοδο απουσιάζει η Νότια Αφρική, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ που την κατηγορεί για διώξεις σε βάρος των απογόνων των λευκών Ευρωπαίων αποίκων, των Αφρικάνερ. Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον προσκάλεσε την Πολωνία, εκφράζοντας την επιθυμία να γίνει αυτή η χώρα πλήρες μέλος.

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Οι παρατηρητές παρακολουθούν επίσης για τυχόν επαφές μεταξύ του Ρούμπιο και του Βραζιλιανού ομολόγου του Μάουρο Βιέιρα. Οι ΗΠΑ δέχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες να φιλοξενήσουν τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του, αν και είχε εκδοθεί απαγόρευση εξόδου, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

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(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters)