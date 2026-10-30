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H ρωσική κυβέρνηση επέβαλε το κλείσιμο του μεγαλύτερου ανεξάρτητου Μέσου ενημέρωσης στη χώρα. Με συνοπτικές διαδικασίες η Novaya Gazeta, το πιο δημοφιλές και ουσιαστικά τελευταίο ανεξάρτητο Μέσο που υπήρχε στη χώρα, έκλεισε οριστικά.

«Μας σκότωσαν. Η εφημερίδα δεν υπάρχει πλέον. Οι αρχές και οι υπηρεσία ασφαλείας μας ανάγκασε να κλείσουμε. Μας πήραν τα πάντα, δεν μας άφησαν τίποτα. Ήταν ένα συντονισμένο σχέδιο» δήλωσε ο εκδότης Σεργκέι Σοκόλοφ.

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Novaya Gazeta, the Russian newspaper formerly led by Nobel Peace Prize laureate Dmitry Muratov, announced it’s shutting down after more than three decades https://t.co/an3oOETiZY — Bloomberg (@business) October 30, 2026

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η συντακτική ομάδα γνωστοποίησε ότι έχει εκδοθεί εντολή έξωσης από την ιστορική έδρα της Novaya Gazeta στη Μόσχα, ενώ παράλληλα απενεργοποιήθηκε το σύστημα μέσω του οποίου λάμβανε δωρεές από τους αναγνώστες της.

Μια ιστορία 30 ετών

Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1993 και έγινε γνωστή για τις έρευνές της γύρω από τη διαφθορά και για τα επικριτικά δημοσιεύματά της για Ρώσους πολιτικούς. Νωρίτερα φέτος το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης την είχε χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα».

Τον Απρίλιο οι ρωσικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της εφημερίδας μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του δημοσιογράφου Όλεγκ Ρολντουγκίν, ο οποίος συνελήφθη, ανακρίθηκε και στη συνέχεια τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης του. Στα μέσα Οκτωβρίου συνελήφθη και ανακρίθηκε και ο Σεργκέι Σοκόλοφ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η Novaya Gazeta είχε ήδη διακόψει την έντυπη έκδοσή της το 2022, μετά την ανάκληση της άδειάς της από τις ρωσικές αρχές, συνεχίζοντας ωστόσο να δημοσιεύει περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Ένας από τους συνιδρυτές και πρώην αρχισυντάκτες της, ο Ντμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε το 2021 με το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης.