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Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ζήτησαν από αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ να μετριάσουν τη ρητορική τους σχετικά με την απειλή που συνιστά η Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες δηλώσεις υπονομεύουν την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, σύμφωνα με τέσσερις ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι Βαλτικές χώρες δέχτηκαν συστάσεις από το Πεντάγωνο

Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία είναι από τις χώρες που έχουν λάβει μηνύματα με την προτροπή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ δεν είναι σαφές εάν ανάλογες συστάσεις απευθύνθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

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Οι προτροπές των ΗΠΑ συνδέονται με τις προσπάθειες της διακυβέρνησης Τραμπ να πιέσουν για διαπραγμάτευση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει εισέλθει πλέον στο πέμπτο έτος του.

Exclusive: Pentagon officials have in recent weeks asked several NATO countries to tone down their rhetoric regarding the threat posed by Russia, arguing that some statements by European leaders and officials have undermined continental security https://t.co/HMkzcgViUl October 30, 2026

Οι τελευταίες πιέσεις περιλαμβάνουν προτροπές προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για προσωρινή άρση και αναστολή ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων ώστε να επιτραπεί η επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού ντίζελ.

Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου, ερωτηθείς για το δημοσίευμα, αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέροντας ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ συμμάχων παραμένουν ιδιωτικές.

Μεταξύ των δηλώσεων που έχουν προσελκύσει την προσοχή Αμερικανών αξιωματούχων είναι και οι εκτιμήσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο και καταφεύγει σε ολοένα και πιο απεγνωσμένες κινήσεις, καθώς η εισβολή της στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά βαλτώσει, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, ήταν ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που μεταβίβασαν το μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Reuters δεν μπορέσε να εξακριβώσει ποιοι άλλοι αξιωματούχοι ενεπλάκησαν.

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Καμία από τις πηγές —στις οποίες περιλαμβάνονται τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός— δεν άνέφερε ότι οι συστάσεις έγιναν με συγκρουσιακό τόνο.

Δυτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ανάδειξη της απειλής από τη Μόσχα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Κρεμλίνου, το οποίο —όπως αναφέρουν— επιδιώκει να σπείρει τον φόβο και να υπονομεύσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Άλλοι ισχυρίζονται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να είναι ξεκάθαρες προς τους πολίτες τους, προκειμένου να τους δείξουν ότι απαιτούνται θυσίες και πόροι για την ανάσχεση της ρωσικής απειλής. Αν και το Κρεμλίνο το απορρίπτει, οι Ευρωπαίοι αποδίδουν την ευθύνη δολιοφθορών και πράξεων σαμποτάζ σε διάφορες χώρες στη Ρωσία.

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Μία από τις πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφερε στο Reuters ότι ο Κόλμπι είπε πρόσφατα σε αξιωματούχο χώρας της Βαλτικής πως θα πρέπει να αποφεύγονται οι «προκλήσεις» προς τους Ρώσους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Κόλμπι επικαλέστηκε ως παράδειγμα μη εποικοδομητικής ρητορικής τις δημόσιες αναφορές Ευρωπαίων ότι η Ρωσία είναι «στριμωγμένη σαν αρουραίος».

Δεν κατέστη σαφές σε ποια συγκεκριμένη δήλωση αναφερόταν ο Κόλμπι. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, είχε παρομοιάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου τον Πούτιν με «ποντίκι στη γωνία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ρώσος ηγέτης καταφεύγει σε ενέργειες δολιοφθοράς στην Ευρώπη όσο η χώρα του δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και βρίσκεται σε τέλμα.

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«Μην κάνετε θόρυβο»

«Σας βοηθάμε. Οι Αμερικανοί είναι εδώ», δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, περιγράφοντας τις πρόσφατες ιδιωτικές επαφές του Πενταγώνου. «Απλώς μην κάνετε θόρυβο. Κρατήστε χαμηλούς τόνους».

Σε άλλη, πρόσφατη συνάντηση, το Πεντάγωνο προέτρεψε αντιπροσωπεία της Εσθονίας να υιοθετήσει «συγκρατημένη» στάση στις δημόσιες επικοινωνίες της, σύμφωνα με πηγή που είχε ενημερωθεί για τη συνάντηση. Η ίδια πηγή δεν ανέφερε, ωστόσο, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ενστάσεις για συγκεκριμένη δήλωση.

Τα υπουργεία Αμυνας της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό, ενώ το ΝΑΤΟ αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

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Ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters χαρακτήρισε τις συστάσεις του Πενταγώνου ευγενικές αλλά και «παράδοξες». Όπως υποστήριξε, οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών της Βαλτικής έχουν τους τελευταίους μήνες υποβαθμίσει δημοσίως την πιθανότητα η Ρωσία να δοκιμάσει άμεσα τις διατάξεις συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

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Αντιθέτως, άλλες υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει δημόσια ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει θεαματικά την εκστρατεία δολιοφθορών στο άμεσο μέλλον.

Την Τετάρτη, Γερμανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο Λευκορώσων οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν να πυρπολήσουν κτίριο ή εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Νυρεμβέργης.

Οι κρίσιμες συνθήκες

Οι συστάσεις καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τη ρωσική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Δυτικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η Μόσχα έχει εντείνει μυστικές ενέργειες δολιοφθοράς σε χώρες του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία αρνείται ότι διεξάγει τέτοια εκστρατεία.

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Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει την ειρήνευση στην Ουκρανία. Η προσέγγιση αυτή προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στην Ευρώπη, όπου πολλές κυβερνήσεις τάσσονται υπέρ της συνέχισης της οικονομικής απομόνωσης της Μόσχας.

Το Πεντάγωνο εξετάζει ταυτόχρονα τη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παρουσίας τους.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά τους, καθώς οι ΗΠΑ εστιάζουν και στις απειλές στη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ασία.