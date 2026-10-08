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Για μια επίθεση μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν προετοιμάζεται το Πεντάγωνο το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία έχοντας ήδη δώσει εντολή για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων του αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο μαζικών βομβαρδισμών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και πυρηνικούς στόχους, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

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Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν στο Axios ότι η σχετική εντολή δόθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για πιθανή επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Πάντως αμερικανικές και ισραηλινές πηγές δεν αποκλείουν ένα νέο στρατιωτικό χτύπημα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ή ακόμη και πριν από τις ισραηλινές εκλογές, που προηγούνται.

Το ενδεχόμενο νέας επίθεσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές είχε αναδείξει την Τετάρτη και το περιοδικό The Atlantic.

Η μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Καμπ Ντέιβιντ, με τη συμμετοχή της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι συζητήσεις αφορούσαν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.