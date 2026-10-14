Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη σε μηχανικό της OpenAI, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε κρυφά συσκευή καταγραφής ήχου σε αίθουσα συσκέψεων στελεχών.

Η εταιρεία εντόπισε τη συσκευή και ενημέρωσε το FBI, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην απόλυση του συγκεκριμένου υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσει οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και απόκρυψη εξοπλισμού υποκλοπής.

Η OpenAI διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση δεδομένων πελατών ή κλοπή πηγαίου κώδικα, ενώ ο δράστης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

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Ποινική δίωξη σε βάρος υπηκόου της Σαουδικής Αραβίας άσκησαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ αφού κατηγορείται πως τοποθέτησε κρυφά συσκευή καταγραφής ήχου σε γραφείο της OpenAI στην Καλιφόρνια.

Ο Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τη χρήση —ή την απόπειρα χρήσης— ηλεκτρονικής, μηχανικής ή άλλης συσκευής με σκοπό την υποκλοπή προφορικών επικοινωνιών.

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Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εντόπισε μια «εξελιγμένη συσκευή καταγραφής» κρυμμένη στα γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο και ενημέρωσε το FBI. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για να διαπιστώσει ότι η συσκευή είχε τοποθετηθεί από υπάλληλο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως αναφέρει το BBC, η συσκευή —τυλιγμένη σε χαρτί υγείας— βρέθηκε συνδεδεμένη σε θύρα USB στο πίσω μέρος τηλεόρασης, σε αίθουσα συσκέψεων στελεχών.

Η OpenAI, δημιουργός του δημοφιλούς chatbot ChatGPT, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή πηγαίου κώδικα, παραμέτρων του μοντέλου (model weights) ή δεδομένων πελατών κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι ο εν λόγω υπάλληλος απολύθηκε.

DOJ, US

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο Αλφοζάν «φέρεται να έκρυψε μια συσκευή κρυφής καταγραφής εντός της αίθουσας συσκέψεων στελεχών του εργοδότη του, με σκοπό την κρυφή υποκλοπή ευαίσθητων επικοινωνιών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κας Πατέλ, στέλεχος του FBI. Ο Πατέλ δήλωσε ότι ο φερόμενος ως στόχος ήταν η απόσπαση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Αλφοζάν εργαζόταν ως μηχανικός στην OpenAI από τον Ιούλιο του 2025. Στις 30 Σεπτεμβρίου, υπάλληλοι της OpenAI εντόπισαν τη συσκευή – δύο ημέρες αφότου, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε εγκατασταθεί.

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Η συσκευή ήταν κρυπτογραφημένη, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η OpenAI δήλωσε ότι μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της «για να κατανοήσει τη συσκευή και την προέλευσή της, διαπιστώνοντας ότι ένας συγκεκριμένος υπάλληλος την είχε τοποθετήσει λίγες ημέρες νωρίτερα».

Σύμφωνα με το FBI, ο ύποπτος χρησιμοποίησε ένα «εργαλείο παραγωγικότητας» και ένα «chatbot» για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητους χώρους της OpenAI και τρόπους κρυφής τοποθέτησης εξοπλισμού καταγραφής ήχου.

Οι εντολές (prompts) που φέρεται να εισήγαγε στο chatbot περιλάμβαναν αναζητήσεις για την «κατασκευή, προσαρμογή, εγκατάσταση, ηχογράφηση, δοκιμή, απόκρυψη και απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια συσκευή», όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς.

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Κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε το chatbot για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την «κατασκευή συσκευής συνεχούς ηχογράφησης», την «προσαρμογή της συνδεσιμότητας Wi-Fi», τη «βελτίωση της ποιότητας ήχου και της ζωντανής ακρόασης» και την «κρυπτογράφηση της κάρτας SD».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στις 5 Οκτωβρίου φέρεται να επέστρεψε για να ελέγξει τη συσκευή στο γραφείο.

Οι εισαγγελικές αρχές χρησιμοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να τον συνδέσουν με τον χώρο του συμβάντος. Την ίδια ημέρα, ο Aλφοζαν άφησε μια τσάντα χωρίς επίβλεψη σε άλλο σημείο του κτιρίου. Η ομάδα ασφαλείας της OpenAI την άνοιξε και βρήκε μέσα το πορτοφόλι και την ταυτότητά του, καθώς και μια άλλη συσκευή καταγραφής, παρόμοια με εκείνη που είχε βρεθεί στην αίθουσα συσκέψεων, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

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Ο Αλφοζάν εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη. Δεν είναι σαφές εάν εκπροσωπείται νομικά. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο ύψους 250.000 δολαρίων.