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Η απόφαση, που ελήφθη με πλειοψηφία έξι προς τρεις, έκρινε ότι οι περιοριστικοί νόμοι της Δυτικής Βιρτζίνια και του Άινταχο δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Το δικαστήριο υποστήριξε ότι ο Τίτλος IX και το Σύνταγμα δεν επιβάλλουν την αναμόρφωση των γυναικείων αθλητικών κατηγοριών σε εθνικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει και άλλες εικοσιπέντε πολιτείες που έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες απαγορεύσεις για τη συμμετοχή τρανς ατόμων στον αθλητισμό.

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επέφερε ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς την Τρίτη επικύρωσε τη συνταγματικότητα πολιτειακών νόμων που απαγορεύουν στις τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε γυναικεία και κοριτσίστικα αθλητικά πρωταθλήματα.

Με πλειοψηφία 6 έναντι 3, το δικαστήριο αποφάσισε εις βάρος δύο τρανς φοιτητριών, της Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον και της Λίντσεϊ Χίκοξ, οι οποίες είχαν προσβάλει δικαστικά τους περιοριστικούς νόμους της Δυτικής Βιρτζίνια και του Άινταχο αντίστοιχα.

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Στην απόφαση, που συντάχθηκε από τον δικαστή Μπρετ Κάβανο, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι δεν παραβιάζουν ούτε τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία κατοχυρώνει την ίση εφαρμογή του νόμου για όλους τους πολίτες, ούτε τον Τίτλο IX των Εκπαιδευτικών Τροποποιήσεων του 1972, που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στον χώρο της εκπαίδευσης.

«Το Σύνταγμα και ο Τίτλος IX δεν επιβάλλουν την αναμόρφωση του γυναικείου και κοριτσίστικου αθλητισμού σε ολόκληρη την Αμερική», έγραψε ο Κάβανο στην αιτιολόγηση της απόφασης.

Παράλληλα, εξέφρασε κατανόηση για τις τρανς γυναίκες και τα τρανς κορίτσια που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, τονίζοντας ότι η επιθυμία τους να αγωνιστούν «αξίζει σεβασμό» και ότι δεν θα πρέπει να περιθωριοποιούνται ή να στιγματίζονται.

Παρότι η απόφαση αφορά άμεσα μόνο τις πολιτείες της Δυτικής Βιρτζίνια και του Άινταχο, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και άλλες 25 πολιτείες που έχουν θεσπίσει αντίστοιχες απαγορεύσεις.

Πρόκειται για τη νεότερη σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που θεωρούνται δυσμενείς για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων από το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί δικαστές διαθέτουν πλειοψηφία έξι έναντι τριών.

Την προηγούμενη χρονιά, το δικαστήριο είχε επικυρώσει πολιτειακούς νόμους που απαγορεύουν τις ιατρικές θεραπείες φυλομετάβασης για ανήλικους τρανς. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε αποφανθεί υπέρ γονέων που αντιτάχθηκαν σε πολιτικές της Καλιφόρνιας με στόχο την προστασία των τρανς μαθητών. Επιπλέον, με δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, επέτρεψε την εφαρμογή πολιτικών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αποκλείουν τα τρανς άτομα από τη στρατιωτική υπηρεσία και δεν τους επιτρέπουν να δηλώνουν την ταυτότητα φύλου τους στα αμερικανικά διαβατήρια.

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Εξαίρεση σε αυτή τη γενικότερη τάση αποτέλεσε η απόφαση του 2020, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο Τίτλος VII του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση, προστατεύει επίσης τα άτομα με βάση την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η 16χρονη Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον, μαθήτρια λυκείου, έχει λάβει αγωγή με αναστολείς της εφηβείας και οιστρογόνα και συμμετείχε σε αγωνίσματα ανώμαλου δρόμου, σφαιροβολίας και δισκοβολίας στις γυναικείες κατηγορίες.

Η 25χρονη φοιτήτρια Λίντσεϊ Χίκοξ έχει ακολουθήσει θεραπεία καταστολής τεστοστερόνης και θεραπεία με οιστρογόνα. Επιχείρησε χωρίς επιτυχία να ενταχθεί στις γυναικείες ομάδες στίβου και ανώμαλου δρόμου του πανεπιστημίου της, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε αγώνες δρόμου και σε ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου.

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Αν και πριν από περίπου μία δεκαετία τα δικαιώματα των τρανς ατόμων φαίνονταν να ενισχύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική και δικαστική τάση έχει πλέον αλλάξει σημαντικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έντονος επικριτής των διεκδικήσεων των τρανς ατόμων, υπέγραψε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Keeping Men Out of Women’s Sports», με στόχο τον αποκλεισμό των τρανς γυναικών από τα γυναικεία αθλήματα. Η κυβέρνησή του υποστήριξε επίσης τις πολιτείες στη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου και έχει προσφύγει δικαστικά κατά της Καλιφόρνιας για τις πολιτικές της σχετικά με τη συμμετοχή τρανς αθλητών.

Παράλληλα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι οι τρανς γυναίκες δεν θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν στις γυναικείες κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ τόσο το NCAA όσο και η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ είχαν ήδη υιοθετήσει αυστηρότερους περιορισμούς για τη συμμετοχή τρανς αθλητών.

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Ο νόμος της Δυτικής Βιρτζίνια, που θεσπίστηκε το 2021, ορίζει ότι το φύλο καθορίζεται αποκλειστικά από την αναπαραγωγική βιολογία και τα γενετικά χαρακτηριστικά κατά τη γέννηση. Αντίστοιχα, ο νόμος του Άινταχο, που ψηφίστηκε το 2020, προβλέπει ότι τα αθλητικά πρωταθλήματα που προορίζονται για γυναίκες και κορίτσια δεν πρέπει να είναι ανοικτά σε άτομα που κατά τη γέννησή τους καταγράφηκαν ως αρσενικού φύλου.

Με πληροφορίες από NBC News

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