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Αυτοκίνητο εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και παρέσυρε πλήθος στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από δέκα να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άαρον Μόουζες ανέφερε πως ένα μαύρο φορτηγάκι εισέβαλε σε αθλητικό κέντρο ακαδημιών στο Stryker Sports Complex, παρασύροντας κόσμο. Ανακοίνωσε πως ένα εξάχρονο αγοράκι και ένας 35χρονος βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά, ηλικίας 5-9 ετών.

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«Πρόκειται για τραγωδία» δήλωσε, συμπληρώνοντας πως αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η Μπέθανι Πόουπ, μητέρα ενός 9χονου παιδιού που βρισκόταν στο γήπεδο, αφηγήθηκε πως παρακολουθούσε τον αγώνα καθισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν είδε το μαύρο φορτηγάκι. «Ο οδηγός δεν φρέναρε», τόνισε, παρασύροντας όποιον βρέθηκε μπροστά του. «Δεν σταμάτησε παρά μόνο αφού έφτασε στην άλλη άκρη» του γηπέδου, συμπλήρωσε.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και ανακρίνεται. Στο φορτηγάκι επέβαιναν επίσης δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια ή εάν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση προς όσους έχουν καταγράψει σε βίντεο το συμβάν να το προσκομίσουν, ώστε να ριχθεί φως στα αίτια της τραγωδίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ με πληροφορίες από Newsweek, KCTV5, Wichita Eagle