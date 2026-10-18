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Η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία – η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης – Τούρκι αλ Μάλικι δήλωσε πως οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, καθώς επίσης και drones που στόχευαν το Ριάντ και την Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

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Αναγνωριστικό ελικόπτερο ΑH-6i συνετρίβη στην περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα δύο μέλη του πληρώματός του, δήλωσε επίσης ο Τούρκι Αλ-Μάλικι.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε περιοχή που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του υπουργείου Εθνικής Φρουράς της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι, καθώς έχουν κλιμακωθεί οι εχθροπραξίες μεταξύ του συνασπισμού και της οργάνωσης μαχητών.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι δήλωσε ανάρτηση στο Χ χθες ότι η οργάνωση κατέρριψε σαουδαραβικό ελικόπτερο Απάτσι κοντά στην Νατζράν ενώ εκτελούσε εχθρικές, όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες με στόχο θέσεις των Χούθι κατά μήκος των συνόρων.

Ο Αλ Μάλικι σχολίασε σήμερα την ανάρτηση του Σάρι αναρτώντας μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται παραταγμένα ελικόπτερα Απάτσι, δηλώνοντας: «Υποστηρίζετε ότι το καταρρίψατε αλλά σύντομα θα μπει στο πεδίο της μάχης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters