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Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του 2026, στο Ουισκόνσιν είχαν καταγραφεί συνολικά 431 κρούσματα της νόσου, ενώ οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να εμβολιαστούν άμεσα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει 4.852 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του έτους, με την ασθένεια να επανεμφανίζεται λόγω μειωμένης εμβολιαστικής κάλυψης.

Οι αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν ότι η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, τονίζοντας πως ο εμβολιασμός παραμένει το βασικό μέσο προστασίας.

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Τον θάνατο ενός βρέφους από ιλαρά ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τη νόσο στην πολιτεία από το 1990, ενώ είναι ο δεύτερος θάνατος βρέφους από ιλαρά που καταγράφεται στη χώρα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

«Με την καρδιά βαριά ανακοινώνουμε τον πρώτο θάνατο βρέφους που συνδέεται με την επιδημία της ιλαράς στο Ουισκόνσιν εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Κίρστεν Τζόνσον, επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της πολιτείας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, την ηλικία του παιδιού.

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«Ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα τραγωδία και ακόμη περισσότερο όταν συνδέεται με μια νόσο που μπορεί να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού», πρόσθεσε.

431 κρούσματα ιλαράς στο Ουισκόνσιν μέσα στο 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πολιτειακού υπουργείου Υγείας, έως τις 3 Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί 431 κρούσματα ιλαράς στο Ουισκόνσιν από τις αρχές του 2026.

Με αφορμή την αύξηση των περιστατικών, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού αποτελεί βασικό μέσο προστασίας από τη νόσο.

Ο θάνατος του βρέφους έρχεται λίγες ημέρες μετά την είδηση για έναν ακόμη θάνατο παιδιού από ιλαρά στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος στην περιοχή έπειτα από περίπου 30 χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Wisconsin reports infant death linked to measles outbreak https://t.co/PWm4zJbntN — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Η επιστροφή της ιλαράς στις ΗΠΑ και η μείωση των εμβολιασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει το 2000 ότι η ιλαρά είχε εξαλειφθεί από τη χώρα, χάρη στην εκτεταμένη εμβολιαστική κάλυψη.

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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η νόσος επανεμφανίζεται, καθώς έχει μειωθεί η εμβολιαστική κάλυψη και έχει ενισχυθεί η δυσπιστία ενός μέρους του πληθυσμού απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει προκαλέσει αντιδράσεις με δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τα εμβόλια και την εμβολιαστική πολιτική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έως τις 29 Οκτωβρίου 2026 είχαν καταγραφεί συνολικά 4.852 κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους.

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Ποια συμπτώματα προκαλεί η ιλαρά

Η ιλαρά είναι ιδιαίτερα μεταδοτική λοιμώδης νόσος. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα και χαρακτηριστικά δερματικά εξανθήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και εγκεφαλίτιδα, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμες βλάβες ή ακόμη και στον θάνατο.

Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου κατά της ιλαράς, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η νόσος προκαλούσε εκατοντάδες θανάτους παιδιών κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Σήμερα εξακολουθεί να ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως.

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