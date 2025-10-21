Τον κεντρικό ρόλο της CIA για τον ακήρυχτο πόλεμο των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα με τους φονικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά μικρών ταχύπλοων σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, αποκαλύπτει ο Guardian.

Τρεις πηγές που έχουν γνώση των επιχειρήσεων και μίλησαν στο βρετανικό μέσο υπό τον όρο της ανωνυμίας, επισήμαναν ότι ο κεντρικός ρόλος της CIA σημαίνει ότι τα περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των υπόπτων προς εξόντωση πιθανότατα θα παραμείνουν απόρρητα.

Ο ρόλος της υπηρεσίας στις επιθέσεις εναντίον σκαφών δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την περασμένη Τετάρτη ότι έχει εγκρίνει μυστική δράση της CIA στη Βενεζουέλα, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το ποιες ακριβώς είναι οι αυτές οι μυστικές ενέργειες.

H CIA δίνει οδηγίες, ο στρατός εκτελεί

Οι πηγές αναφέρουν ότι η CIA παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που συλλέγονται από δορυφόρους και υποκλοπές σημάτων, προκειμένου να εντοπίσει σκάφη που πιθανόν μεταφέρουν ναρκωτικά, να παρακολουθεί τις πορείες τους και να κάνει συστάσεις για το ποια σκάφη πρέπει να πληγούν με πυραύλους.

«Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης», δήλωσε μία από τις πηγές. Δύο πηγές διευκρίνισαν ωστόσο ότι τα drones ή άλλα αεροσκάφη που εκτοξεύουν τους πυραύλους ανήκουν στον αμερικανικό στρατό και όχι στην CIA. Οι πληροφορίες που συλλέγει η υπηρεσία για οποιονδήποτε από τους φερόμενους ως λαθρέμπορους – είτε αυτοί σκοτώθηκαν είτε συνελήφθησαν – είναι πιθανό να παραμείνουν απόρρητες και να μη δοθούν ποτέ στη δημοσιότητα.

Οι πληροφορίες της CIA, σε αντίθεση με εκείνες που συλλέγονται από τη Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) ή την Ακτοφυλακή, που παλαιότερα χειρίζονταν τις επιχειρήσεις κατά των λαθρεμπόρων στη θάλασσα, δεν είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται ως νομικά αποδεικτικά στοιχεία. «Δεν παράγουμε αποδείξεις», εξηγεί ο Μαρκ Λόουενταλ, πρώην βοηθός διευθυντή αναλύσεων της CIA. «Παράγουμε πληροφορίες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικός κόσμος. Μερικές φορές είναι σκληρά δεδομένα και άλλες φορές πολύ λιγότερο». Διευκρίνισε ότι μιλά γενικά με βάση την εμπειρία του και δεν έχει άμεση γνώση για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι πληροφορίες της CIA δεν προορίζονται για αποκάλυψη σε δικαστήρια ή δημόσιες ακροάσεις – είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε «να μη δουν ποτέ το εσωτερικό μιας αίθουσας δικαστηρίου», όπως ανέφερε μία πηγή, λόγω της αυστηρής προστασίας των πηγών και των μεθόδων της υπηρεσίας. Ο Λόουενταλ δήλωσε ότι θεωρεί απίθανο να δημοσιοποιηθούν ποτέ τα στοιχεία της CIA για τους στόχους των σκαφών με ναρκωτικά. «Θα πουν ότι είναι απόρρητα και δεν θα τα δημοσιοποιήσουν. Και μπορεί να έχουν δίκιο. Έχουν πολλές νομικές εξαιρέσεις στη διάθεσή τους».

«Παράνομοι βομβαρδισμοί στην Καραϊβική»

Μέχρι στιγμής, οι μόνες πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί είναι αποσπάσματα από βιντεολήψεις χαμηλής ποιότητας με σκάφη να ανατινάζονται, τις οποίες ανήρτησαν ο Τραμπ ή το Υπουργείο Άμυνας. Εκπρόσωπος της CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ και παρέπεμψε για περαιτέρω ερωτήσεις στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε: «Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν σχολιάζουμε ζητήματα που αφορούν πληροφορίες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Guardian, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Όλες αυτές οι αποφασιστικές επιθέσεις έχουν στόχο καθορισμένους ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θανάσιμα δηλητήρια στις ακτές μας, και ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για τη νομική βάση αυτών των επιθέσεων κατά πολιτών. Ειδικοί στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο τονίζουν ότι είναι παραβίαση να χρησιμοποιείται θανατηφόρη βία κατά πολιτών που δεν μετέχουν σε πολεμική σύγκρουση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υποψίες για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Χάρολντ Κο, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Γέιλ και πρώην νομικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί Ομπάμα, ο οποίος είχε υπερασπιστεί τη φονική επίθεση το 2010 κατά του Αμερικανού Ανουάρ Αλ-Αουλάκι, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι επιθέσεις στην Καραϊβική είναι παράνομες. «Δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση για τον πρόεδρο να εκτελεί συνοπτικά ανθρώπους σε διεθνή ύδατα», είπε, «ειδικά όταν υπάρχει η επιλογή σύλληψης, την οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν».

