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Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε δύο στρατηγικής σημασίας περιοχές του νότιου Ιράν, το νησί Χαργκ και την πόλη-λιμάνι Τζασκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με το Mehr, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την αιτία ή την προέλευση των εκρήξεων.

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Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ακούστηκε έκρηξη στην Τζασκ, πόλη-λιμάνι που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν.

Οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια των περιστατικών, ούτε έχουν διευκρινίσει εάν από τις εκρήξεις προκλήθηκαν θάνατοι, τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολάχι, προχώρησε σε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση ιρανικά πετρελαιοφόρα.

«Ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ έχει δώσει στα ιρανικά πετρελαιοφόρα προειδοποίηση εκκένωσης για να τα χτυπήσει, γι’ αυτό ανακοινώνω ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά πετρελαιοφόρα θα έχει ως αποτέλεσμα τη στόχευση αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Αμπντολάχι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.