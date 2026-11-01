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Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν», αφού προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «μη εξουσιοδοτημένης διαδρομής», μετέδωσαν την Κυριακή τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον σκαφών τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβιάζουν τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.

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Πηγή: REUTERS