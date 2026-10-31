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Ο ίδιος ζήτησε την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναθεώρηση της τράπεζας στόχων, συμπεριλαμβάνοντας περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα καθορίσει τον χρόνο και τους όρους τερματισμού οποιασδήποτε στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης δεχθεί η χώρα.

Οι οδηγίες αυτές δόθηκαν κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τη στρατιωτική ηγεσία εν μέσω της αυξημένης έντασης στις σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε «άμεση και αποτελεσματική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς», εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος αντίπαλος της Τεχεράνης εξαπολύσει νέα επίθεση. Την είδηση μετέδωσε το Σάββατο (31/10) το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στο πλαίσιο συνάντησής του με ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Ειδικότερα, χαρακτήρισε την «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς» απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη της «μέγιστης αποτροπής».

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«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για ακόμη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους του τερματισμού τους», προειδοποίησε ο Ιρανός ηγέτης.

Στο στόχαστρο ΗΠΑ και Ισραήλ

Όπως μεταδίδει το IRNA, μεταξύ των κατευθύνσεων που έδωσε ο Χαμενεΐ βρίσκεται και η αναθεώρηση της λεγόμενης «τράπεζας στόχων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Στόχος είναι να διευρυνθεί ο σχετικός κατάλογος, συμπεριλαμβάνοντας κάθε μορφής υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στρατιωτικής δράσης.

Η διατύπωση περί απάντησης «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να θέσει εκ των προτέρων συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια στις πιθανές επιχειρήσεις αντιποίνων, εφόσον δεχθεί νέα επίθεση.

Τη συνάντηση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τους ανώτατους διοικητές των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων γνωστοποίησε και ο επίσημος λογαριασμός του στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, ο Ιρανός ηγέτης απηύθυνε «σημαντικές και στρατηγικές εντολές» προς τη στρατιωτική ηγεσία, ενώ επισημάνθηκε ότι θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών.

Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανακοινώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει αυξημένη η ένταση στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ξανά στο προσκήνιο ο Χαμενεΐ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και πιο συγκεκριμένα από τις 21 έως τις 27 Οκτωβρίου έχουν έρθει στην δημοσιότητα αρκετές αναφορές για συναντήσεις του Χαμενεΐ με κορυφαία στελέχη του ιρανικού πολιτικού και στρατιωτικού μηχανισμού.



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Στις 21 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε συνάντησή του με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατιωτικές, οικονομικές και επικοινωνιακές εξελίξεις σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.



Λίγες μέρες αργότερα έγινε γνωστή η συνάντησή του με τον επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, ενώ στις 27 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε συνάντηση του Χαμενεΐ με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ.



Παρόλα αυτά, πρόκειται για συναντήσεις που έγιναν μακριά από τις κάμερες, με τον Χαμενεΐ να εξακολουθεί να μην έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν τον Μάρτιο του 2026.

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