Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την ίδια στιγμή οι εξελίξεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ συζητήθηκαν σε επίπεδο ΣΑ του ΟΗΕ.

Το Fox News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα. Επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, ιδίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επίσης ανέφερε πως το Λίνκολν πλέει προς την περιοχή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη–και ακόμη και το Ισραήλ–ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Συνεδρίαση ΣΑ του ΟΗΕ – Έντονη αντιπαράθεση

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης για τις πρόσφατες πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή». Το Συμβούλιο ενημέρωσε η Βοηθός Γενική Γραμματέας Μάρθα Πόμπι, δύο εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ενώ το Ιράν συμμετείχε δυνάμει του Κανόνα 37.

Η κ. Πόμπι μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι οι λαϊκές διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες διαρκούν σχεδόν τρεις εβδομάδες, έχουν εξελιχθεί σε πανεθνική αναταραχή με σημαντικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών.

Ανέφερε ότι μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή και χιλιάδες νεκρούς το διάστημα 8-10 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι ο ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα στοιχεία. Μετέφερε επίσης τη θέση της ιρανικής κυβέρνησης, η οποία αποδίδει τη βία σε «οργανωμένους τρομοκράτες» και «ταραχοποιούς» που, κατά την Τεχεράνη, παρεισέφρησαν στις διαδηλώσεις.

Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, τόνισε τη βαθιά ανησυχία για την υπερβολική χρήση βίας και την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω απωλειών και έκανε έκκληση για αποκατάσταση της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Αναφέρθηκε επίσης σε μαζικές συλλήψεις —με εκτιμήσεις άνω των 18.000 κρατουμένων— ζητώντας ανθρώπινη μεταχείριση, πρόσβαση των οικογενειών και άμεση παύση εκτελέσεων που συνδέονται με υποθέσεις διαδηλώσεων. Όλοι οι θάνατοι, τόνισε, πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, ανεξάρτητα και διαφανώς.

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης λόγω δημοσίων δηλώσεων περί ενδεχόμενων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία και ο διάλογος αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό. Επανέλαβε τη σημασία των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, ιδίως της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και της απαγόρευσης απειλής ή χρήσης βίας, ως θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

«Καταγράφουμε με ανησυχία διάφορες δημόσιες δηλώσεις που αναφέρονται σε πιθανά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αυτή η εξωτερική διάσταση εντείνει την αστάθεια μιας ήδη εκρηκτικής κατάστασης», σχολίασε η Μάρθα Πόμπι, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ.

Καταγγελίες για βασανισμούς

Ο ‘Αχμαντ Μπατέμπι, Ιρανοαμερικανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε ότι, όταν ήταν φοιτητής, συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές επειδή συμμετείχε σε διαδήλωση.

Κατήγγειλε ότι βασανίστηκε από τις αρχές και εξαναγκάστηκε να «ομολογήσει» μπροστά στην κάμερα ότι ήταν αμειβόμενος πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν το έκανα ποτέ αυτό, αλλά με βασάνισαν για να το πω. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ιράν» ανέφερε.

January 16, 2026

Η Μασίχ Αλινετζάντ, Ιρανή δημοσιογράφος που εναντιώνεται στο ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς, ανέφερε ότι «αυτό που χρειάζεται τώρα για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους διατάσσουν σφαγές στο Ιράν είναι πραγματική και συγκεκριμένη δράση».

«Εκατομμύρια αθώοι, άοπλοι Ιρανοί έχουν φιμωθεί με σφαίρες, μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς κινητά τηλέφωνα και χωρίς σταθερές γραμμές. Το Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι», ανέφερε.

#IranRevolution2026

ΗΠΑ: Στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού

Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι ο λαός του Ιράν διεκδικεί την ελευθερία του όπως ποτέ άλλοτε στη βίαιη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν. Ανεξαρτήτως των προσχημάτων του, το καθεστώς φέρει αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική δυστυχία του ιρανικού λαού» ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης Μάικλ Γουόλτς.

Πέραν των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της «παράνομης πορείας» προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στη βομβιστική επίθεση κατά της πρεσβείας της χώρας του στη Βηρυτό, όπως και στην επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράν το 1979.

🚨🇺🇸🇮🇷 AMBASSADOR WALTZ AT UN: "HOW MANY PEOPLE ARE DEAD BECAUSE OF IRAN REGIME?"



"So everyone should ask themselves, everyone sitting here today, how many people are dead, how many people are wounded, maimed and abused in the Middle East? "



Source: @michaelgwaltz / Fox

Ο κ. Γουόλτς τόνισε ότι οι εταίροι και πληρεξούσιοι του Ιράν με ιρανικά όπλα που έχουν τεκμηριωθεί από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στην Υεμένη, έχουν «επανειλημμένως» επιτεθεί σε εταίρους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο και έχουν «αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή επί δεκαετίες», χρηματοδοτώντας τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι και στηρίζοντας το «βίαιο καθεστώς ‘Ασαντ». «Οι Ιρανοί έχουν πια εξαντληθεί», ανέφερε ο κ. Γουόλτς.

«Το ιρανικό καθεστώς υπήρξε επίσης κατά συρροή παραβάτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πρώτη κιόλας ημέρα άσκησης της εξουσίας του. Όλοι έχουμε ευθύνη να στηρίξουμε τον ιρανικό λαό και να θέσουμε τέλος στην αμέλεια και την καταπίεση που ασκεί το καθεστώς εις βάρος του ιρανικού έθνους» ανέφερε.

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν είναι φίλος του ιρανικού λαού, επιδιώκει πολιτική αποσταθεροποίηση

Ο πρέσβης Γκολαμχοσεΐν Νταρζί, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν, μιλώντας στο ΣΑ ΟΗΕ ανέφερε ότι μιλά εκ μέρους «ενός έθνους που πενθεί».

«Είναι βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ζήτησε τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης, κατέφυγε σήμερα σε ψεύδη, διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας και σκόπιμη παραπληροφόρηση, προκειμένου να αποκρύψει την άμεση εμπλοκή της χώρας του στην καθοδήγηση των αναταραχών στο Ιράν προς τη βία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν τη συνεδρίαση «για να συγκαλύψουν την άμεση συνενοχή τους στα εγκλήματα που διέπραξαν οι μισθοφόροι τους κατά του έθνους μας».

«Το καθεστώς των ΗΠΑ επιχειρεί να εμφανιστεί ως φίλος του ιρανικού λαού, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για πολιτική αποσταθεροποίηση και στρατιωτική επέμβαση υπό το πρόσχημα μιας δήθεν ανθρωπιστικής αφήγησης» ανέφερε.

#Iran's envoy to the UN, Gholamhossein Darzi, warned that any military intervention against Iran would violate international law and urged the UN Security Council to reject such action immediately. Darzi accused the U.S. and Israel of fomenting unrest following their failed…

Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ιδιαίτερα κυνικούς», υπό το πρίσμα —όπως είπε— του μακρού και καλά τεκμηριωμένου ιστορικού των ΗΠΑ «σε παράνομες στρατιωτικές επεμβάσεις, επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτων και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ο κ. Νταρζί, τόνισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει «ούτε κλιμάκωση ούτε αντιπαράθεση». «Ωστόσο, κάθε πράξη επιθετικότητας, άμεση ή έμμεση, θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική, αναλογική και νόμιμη απάντηση, σύμφωνα με το ‘Αρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη. Αυτό δεν αποτελεί απειλή — είναι δήλωση νομικής πραγματικότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ευθύνη για όλες τις συνέπειες θα βαρύνει αποκλειστικά εκείνους που θα προβούν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες».

Η τοποθέτηση της Ελλάδα

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας εναντίον διαδηλωτών, την απώλεια ανθρωπίνων ζωών -συμπεριλαμβανομένων και παιδιών- και τις εκτεταμένες συλλήψεις, οι οποίες είναι απολύτως καταδικαστέες.

Τόνισε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εγγενούς δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης, είναι καθολικά δικαιώματα και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά.

Επανέλαβε την πλήρη προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης.