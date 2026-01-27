Ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μαζί Αλιντζάντ καταγράφει τη στιγμή που μια νεαρή Κούρδισσα, με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, κόβει την κοτσίδα της στην κηδεία της αδελφής της η οποία σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν στις αρχές του μήνα.

Η 21χρονη Μελίκα Ντάστιαμπ, μουσικός και φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, έχασε τη ζωή της την 8η Ιανουαρίου σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κερμανσάχ. Όπως χιλιάδες συμπατριώτες της, η νεαρή κοπέλα κατέβηκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για τις βάναυσες πρακτικές του θεοκρατικού καθεστώτος και βρέθηκε αντιμέτωπη με τα όπλα των Φρουρών της Επανάστασης.

A woman cuts her hair at her sister’s funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

Let me be clear with Western female politicians, especially those in leadership positions in Europe: Do not cut your hair in symbolic solidarity with Iranian women. Cut your… pic.twitter.com/vY3wtNrABq — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 26, 2026

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, κάνει λόγο για έναν απολογισμό τουλάχιστον 5.937 νεκρών στις ταραχές, σηματοδοτώντας την πιο αιματηρή καταστολή από τις ιρανικές αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το κόψιμο των μαλλιών είναι μια αρχαία ιρανική παράδοση που χρησιμοποιείται από γυναίκες ως σύμβολο πένθους για την απώλεια του πιο αγαπημένου τους προσώπου. Η πράξη αυτή, γνωστή ως «Γκισουμποράν» στο Ιράν (ή «Τσαμάρ» μεταξύ των κουρδικών κοινοτήτων) έχει επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και ως πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στην καταπίεση του ιρανικού καθεστώτος. Ειδικότερα, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του 2022 που ακολούθησαν τον μαρτυρικό θάνατο της Μαχσά Αμινί από την Αστυνομία Ηθών, πολλές γυναίκες, όχι μόνο από το Ιράν αλλά και πολλές χώρες του κόσμου, έκοψαν τα μαλλιά τους, δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στον αγώνα του ιρανικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη.

Στην ανάρτησή της στο X, ωστόσο, η Μαζί Αλιντζάντ «καυτηριάζει» πάντως αυτού του είδους τις συμβολικές κινήσεις από άτομα σε εξουσία, καθώς δεν συνοδεύονται με πράξεις. «Ας είμαι ξεκάθαρη με τις δυτικές πολιτικούς, ειδικά εκείνες σε ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη. Μην κόβετε τα μαλλιά σας σε συμβολική αλληλεγγύη με τις Ιρανές γυναίκες. Κόψτε τους δεσμούς σας με τους δολοφόνους μας. Πιστέψτε με, το να κόβετε τα μαλλιά σας για αλληλεγγύη στο Instagram δεν τρομάζει τους δικτάτορες. Δεν σώζει ζωές. Απλώς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Σταματήστε να νομιμοποιείτε το τρομοκρατικό καθεστώς μας».

Και καταλήγει για το θύμα των διαδηλώσεων: «Το όνομά της ήταν Μελίκα Ντάστιαμπ. Ήταν 21, μουσικός, φοιτήτρια Οικονομικών και πέθανε από τα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας ενώ η αδερφή της στεκόταν δίπλα της. Αυτό δεν είναι hashtag. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».