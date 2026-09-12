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Οι τουρκικές αναφορές συνδέουν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί με τις πάγιες ελληνοτουρκικές διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η εφημερίδα Hürriyet υποστηρίζει ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αποστείλει πολιτικά μηνύματα ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών.

Παράλληλα, τουρκικά δημοσιεύματα προβάλλουν ενστάσεις για τα δικαιώματα του νησιού σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, θεωρώντας τις ελληνικές θέσεις παράλογες για τα τουρκικά συμφέροντα.

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«Σόου» χαρακτηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, συνδέοντας την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και αποδίδοντάς της σαφή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «σόου Μητσοτάκη»

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet έφθασε μάλιστα στο σημείο να στείλει δημοσιογραφική αποστολή στο νησί πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού, ενώ το CNN Türk αφιέρωσε εκτενή συζήτηση στο θέμα, με χαρακτηριστικές αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας».

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«Οι έλληνες επιχειρούν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει Κας και Καστελόριζο; Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας», σχολίασε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του CNN Türk.

Παράλληλα, η Hürriyet επαναφέρει το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, προβάλλοντας την πάγια τουρκική ένσταση απέναντι στην ελληνική θέση για την επήρεια των νησιών. Όπως αναφέρει, η Αθήνα υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο, παρά τη μικρή έκτασή του, διαθέτει δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά.

Ο διευθυντής της εφημερίδας Οζάι Σεντίρ, απάντησε ότι «μέχρι τα τέλη Μαΐου θα βλέπουμε πολύ συχνά τον Μητσοτάκη “μπροστά στη μύτη μας”», εντάσσοντας την επίσκεψη στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.

Χαρακτήρισε το Καστελόριζο «ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», επιμένοντας ιδιαίτερα στη γεωγραφική του θέση και στην απόστασή του από την ηπειρωτική Ελλάδα.

«Η απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ακριβώς 584 χιλιόμετρα — να σας πω και τον ακριβή αριθμό, 584 χιλιόμετρα», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα εφαρμόζει στο Καστελόριζο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και θεωρεί ότι το νησί διαθέτει δικαιώματα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

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Κατά τον ίδιο, η ελληνική θέση οδηγεί σε διεκδίκηση θαλάσσιας έκτασης περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Μεσόγειο.

«Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι η Τουρκία, στον Κόλπο της Αττάλειας, δεν θα μπορεί σχεδόν ούτε να βγει στα ανοιχτά. Τόσο παράλογο είναι», υποστήριξε.

Επιπλέον, η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού ως «προεκλογικό σόου» σε ένα νησί περίπου 500 κατοίκων, υπογραμμίζοντας ότι το Καστελόριζο είναι ορατό με γυμνό μάτι από το Κας.

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Στο δημοσίευμα, αναφέρεται η γεωγραφική εγγύτητα του Κας με το Καστελλόριζο και η οικονομική και τουριστική αλληλεπίδραση που υπάρχει και αυξάνεται ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με την Hürriyet, οι δύο ακτές είναι τόσο κοντά που «μπορούν να μας ακούσουν εάν φωνάξουμε από το Κας».

Η τουρκική εφημερίδα εκτιμά ότι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Καστελλόριζο για να στείλει πολιτικό μήνυμα στην Τουρκία ενόψει των ελληνικών εθνικών εκλογών του 2027, απαντώντας παράλληλα στις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις στην περιοχή, π.χ την έκδοση NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος TUBITAK MARMARA νότια του νησιού.

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