Σκεφτείτε λοιπόν μία αντίστοιχη δήλωση του Τούρκου προέδρου για το Καστελόριζο, που απέχει μόλις ένα ναυτικό μίλι από τις ακτές της Τουρκίας, ότι πρέπει η Τουρκία να το προσαρτήσει για τη διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας!

Βεβαίως, όλοι αυτοί οι υποστηρικτές της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ, ως η πρώτη παγκόσμια υπερδύναμη, παραπέμπουν στον Θουκυδίδη για το «δίκαιο του ισχυρού» που υπερτερεί έναντι του «δίκαιου του αδυνάτου»!

Όμως, το βαθύτερο νόημα των σκέψεων του Θουκυδίδη, όταν διατύπωνε τη θεωρία του για το δίκαιο του ισχυρού, ήταν τα εγκλήματα που διέπραξε η αθηναϊκή δημοκρατία σε βάρος των Μηλίων και η εν συνεχεία ολική κατάρρευση της και συντριβή της, χωρίς ποτέ να μπορέσει να ανακάμψει έκτοτε ως η τότε υπερδύναμη.

Πέρα όμως από τον Θουκυδίδη, παροτρύνω όλους αυτούς τους υποστηρικτές της επεκτατικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου να διαβάσουν και τον μεγάλο Αβδηρίτη, τον Δημόκριτο, που ο κόσμος τον γνωρίζει ως τον ιδρυτή της ατομικής θεωρίας, ωστόσο ήταν παράλληλα και ένας μεγάλος φιλόσοφος της ηθικής που μελετούσε και σχολίαζε τις ανθρώπινες συμπεριφορές με μειλίχιο και ειρωνικό ύφος, εξού και έμεινε στην ιστορία ως ο χαμογελαστός φιλόσοφος!

Έλεγε λοιπόν ο Δημόκριτος ότι «το άνθος της νεότητας είναι η ομορφιά και το άνθος του γήρατος είναι η σωφροσύνη!»

Η σωφροσύνη είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που πρέπει να διέπει όχι μόνο τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που διανύουν την τρίτη ηλικία ζωής τους και ηγούνται των οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρών του κόσμου!

Για να έχει αυτός ο κόσμος μας μία ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς πολέμους, χωρίς να πεθαίνουν παιδιά από πείνα και ασθένειες, χωρίς ανθρώπινη δυστυχία. Ίδωμεν…

Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

