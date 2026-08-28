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Μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν χθες Πέμπτη τα Στενά του Ορμούζ καθώς η κίνηση της ναυσιπλοϊας υποχωρεί αισθητά χσε αμηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών, ο οποίος διαμορφώνεται στα 15 πλοία ημερησίως.σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των πέντε πλοίων που καταγράφηκαν να περνούν από τα Στενά περιλαμβάνονται δύο δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου.

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Τα δεδομένα προέρχονται από την πλατφόρμα παρακολούθησης ναυτιλιακών μετακινήσεων Kpler και καταγράφηκαν στις 02:25 GMT της Παρασκευής.

Ωστόσο, ο αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται προσωρινά η θέση τους.