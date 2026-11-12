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Αρκετοί νέοι στην Ισπανία επιλέγουν να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, είτε επειδή δεν έχουν ακόμη κατασταλάξει στα επόμενα βήματα της καριέρας τους είτε επειδή επιθυμούν να εργαστούν σε χώρες με υψηλότερες αποδοχές. Στόχος τους είναι να παραμείνουν εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να συγκεντρώσουν χρήματα και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και νέες εμπειρίες.

Μία από τις χώρες που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους είναι η Ισλανδία, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στα προγράμματα Working Holiday, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής και νόμιμης εργασίας σε επιλεγμένα κράτη.

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Την εμπειρία του από τη ζωή και την εργασία στη χώρα της βόρειας Ευρώπης μοιράστηκε μέσω TikTok ο Ισπανός Χοσέ, γνωστός στην πλατφόρμα ως @esepevlogs93.

Σε βίντεό του, ο νεαρός εξηγεί το σύστημα εργασίας 3-2-2 που ακολουθεί, το οποίο προβλέπει τρεις συνεχόμενες ημέρες εργασίας, δύο ημέρες ανάπαυσης και στη συνέχεια άλλες δύο ημέρες εργασίας.

Όπως περιγράφει, οι βάρδιες διαρκούν συνήθως 11 έως 12 ώρες, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης φτάνει περίπου τις 172 ώρες τον μήνα. Ο ίδιος αναφέρει ότι γνώριζε εξαρχής πως θα εργαστεί με αυτό το πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις υπερωρίες, υποστηρίζοντας ότι αμείβονται με προσαύξηση 90%, προσφέροντας σχεδόν διπλάσια αποζημίωση σε σχέση με τις κανονικές ώρες εργασίας.

«Δεν συμφέρει τον εργοδότη να σου αναθέτει περισσότερες ώρες από όσες προβλέπονται. Ωστόσο, μπορείς να συζητήσεις μαζί του το ενδεχόμενο να εργαστείς επιπλέον, ώστε να καταφέρεις να αποταμιεύσεις περισσότερα χρήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Χοσέ εμφανίζεται επίσης να θεωρεί διαχειρίσιμο το συγκεκριμένο ωράριο, παρά τη μεγάλη διάρκεια των βαρδιών. Όπως εξηγεί, η συγκέντρωση των ωρών εργασίας σε συγκεκριμένες ημέρες επιτρέπει στους εργαζομένους να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα διαστήματα ελεύθερου χρόνου, φτάνοντας, σύμφωνα με τη δική του εμπειρία, ακόμη και τις δύο εβδομάδες χωρίς εργασία.

Με πληροφορίες από; as.com/actualidad