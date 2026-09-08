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Ο πρώην πρόεδρος δημοσίευσε έναν χάρτη που παρουσίαζε την Ισλανδία και άλλες χώρες καλυμμένες από την αμερικανική σημαία.

Το ισλανδικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την εν λόγω ανάρτηση ως εντελώς ακατάλληλη κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον διπλωμάτη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε πως η Γροιλανδία δεν επιθυμεί την προσάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

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Η Ισλανδία κάλεσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ να δώσει εξηγήσεις, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που έδειχνε το νησί και άλλες χώρες καλυμμένες από την αμερικανική σημαία.

Ο χάρτης απεικόνιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική καλυμμένες από την αμερικανική σημαία, με ολόκληρη τη χερσαία έκταση να φέρει την ονομασία «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

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Ο Τραμπ δημοσίευσε την εικόνα στην πλατφόρμα του, Truth Social, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Γκούναρσντοτιρ, κάλεσε τον Μπίλι Λονγκ, τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ισλανδία —ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο μήνα— σύμφωνα με το RUV.

«Διατυπώθηκε σαφώς η θέση ότι η ανάρτηση ήταν εντελώς ακατάλληλη», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο RUV.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη και το Ρέικιαβικ, καθώς και το προξενείο των ΗΠΑ στο Νουούκ, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το ισλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ τα τελευταία χρόνια ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία —ένα ημιαυτόνομο δανικό έδαφος— προκάλεσαν εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγης (και οι δύο ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ), καθώς και ευρύτερα στην Ευρώπη.

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Τον περασμένο μήνα, η Ισλανδία καταψήφισε σε δημοψήφισμα την επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ, μια διαδικασία που διεξήχθη έχοντας ως φόντο τις βλέψεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Ορισμένοι υποστηρικτές της έναρξης των συνομιλιών είχαν επικαλεστεί ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως λόγο για την εξέταση στενότερων δεσμών με την ΕΕ, αν και οι αναλυτές εκτίμησαν ότι το αποτέλεσμα καθορίστηκε τελικά από εγχώριες οικονομικές ανησυχίες.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ (232,50 εκατομμυρίων δολαρίων) στη Γροιλανδία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, μιλώντας στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau στο Νουούκ, δήλωσε ότι το μήνυμα της κυβέρνησης και του λαού της Γροιλανδίας ήταν σταθερό και ξεκάθαρο. «Η κυβέρνηση και ο λαός της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιθυμούν να γίνουν Αμερικανοί», είπε. «Ελπίζω να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στον υπόλοιπο κόσμο».

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