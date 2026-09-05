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Ο αμερικανικός στρατός έπληξε τρία πετρελαιοφόρα που σχετίζονται με το Ιράν, σε αντίποινα μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα για τη Μέση Ανατολή, γνωστοποίησε το Σάββατο πως «απενεργοποίησε μόνιμα» ένα πετρελαιοφόρο ανοιχτά του ιρανικού νησιού Χαργκ, καθώς και ένα ακόμη κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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Παράλληλα, «κατέστρεψε ολοσχερώς» ένα τρίτο τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν. Τα πλοία που βρέθηκαν στο στόχαστρο είναι τα «Downy», «Stark 1» και «Kylo».

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd September 5, 2026

Την ίδια ώρα, η CENTCOM υποστήριξε ότι «απέφυγε με επιτυχία» πολλές επιθέσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ενός αντιτορπιλικού εξοπλισμένου με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών.

«Να ένα σαφές μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης: Αν ανοίξετε πυρ ενάντια σε δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος – καταστρέφοντας τρία από τα δικά σας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές δυνάμεις και, αν χρειαστεί, να καταστρέψουμε τον περιορισμένο και εκτεθειμένο στόλο πετρελαιοφόρων του Ιράν».

Από την πλευρά τους, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν είχαν αναφέρει πως ένα από τα πετρελαιοφόρα της χώρας επλήγη από αμερικανικούς πυραύλους στα ανοικτά του νησιού Χαργκ.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις, σύμφωνα με το BBC, σημειώθηκαν σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής αποκλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο πλευρών.