Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο NBIM προχωρά στη σταδιακή πώληση αμερικανικών ομολόγων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων για να μειώσει την έκθεσή του σε κινδύνους.

Η διοίκηση του ταμείου εισηγείται τη μείωση της συμμετοχής σε κρατικά ομόλογα και τη στροφή προς εταιρικούς τίτλους για υψηλότερες αποδόσεις.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας εν μέσω πιθανών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές και της μεταβλητότητας των μετοχών.

Παρά τα πρόσφατα κέρδη από επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα, οι νορβηγικές αρχές προειδοποιούν για τη μη βιωσιμότητα των αποδόσεων σε περίπτωση ύφεσης.

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση του ταμείου εκπέμπει ένα σημαντικό σήμα αβεβαιότητας για τους παραδοσιακούς κατόχους αμερικανικών ομολόγων.

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Αμερικανικά ομόλογα 2,3 δισ. δολαρίων «ξεφορτώνεται» το πανίσχυρο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ( NBIM) σε μια προσπάθεια να μειώσει την έκθεσή του σε επικίνδυνα assets και να ενισχύσει τις αποδόσεις του, καθώς το 53% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου του είναι τοποθετημένο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CΝBC, ο επικεφαλής της Norges Bank Investment Management (που διαχειρίζεται το Ταμείο) σε επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας συνέστησε στην κυβέρνηση να μειώσει τις συμμετοχές της σε ομόλογα, κυρίως Αμερικανικά, από 70% σε 50%, ώστε να κατέχει επαρκή ρευστότητα σε περιπτώσεις αναταραχών της αγοράς.

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Συγκεκριμένα προτείνει τη σταδιακή πώληση των Αμερικανικών ομολόγων του Δημοσίου από 34,1% σε 21,9% και ευρωπαικών από 16,8% σε 14,1% με σκοπό να αγοράσει Ιαπωνικά κρατικά ομόλογα αυξάνοντας το μερίδιό της σε 7,4% από 4,6%.

Μια τέτοια απόφαση, σε μια ευαίσθητη στιγμή για την αγορά ομολόγων, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυβέρνηση Τραμπ η οποία αδυνατεί να σταθεροποιήσει την δημοσιονομική πορεία της χώρας και να αντιμετωπίσει το τεράστιο δημόσιο χρέος που εκτροχιάζεται.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το Ταμείο κατέχει τεράστια περιουσία στις ΗΠΑ με ακίνητα σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, από το Μανχάταν έως το Σαν Φρανσίσκο και επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και υποδομές, καθιστά καθοριστική την παρουσία του στην Αμερικανική αγορά.

«Οι αξιόπιστοι αγοραστές και κάτοχοι ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου βρίσκονται υπό πίεση», δήλωσε ο οικονομολόγος Mohamed El-Erian στο CNBC.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Νορβηγικού Ταμείου να μειώσει το μερίδιο του στα ομόλογα του δημοσίου, ο El-Erian υποστήριξε ότι «το μέγεθος δεν είναι μεγάλο, αλλά το σήμα ότι οι παραδοσιακοί κάτοχοι και αγοραστές γίνονται λιγότερο αξιόπιστοι είναι πολύ σημαντικό».

Οι πανίσχυροι Νορβηγοί

Οι Νορβηγοί πάντως, που διαχειρίζονται μια περιουσία 2,3 τρισ. δολάρια από τα οποία, τα 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι σε μετοχές – με το 1,5% αυτών να είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια – και 592 δισεκατομμύρια δολάρια σε σταθερό εισόδημα, σχεδιάζουν να στραφούν σε μη κυβερνητικά αμερικανικά ομόλογα σταθερού εισοδήματος, όπως εταιρικά, στο 27,6% από 16,2%.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος Nicolai Tangen και η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας Ida Wolden Bache δήλωσαν ότι το ταμείο θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερα κέρδη από τίτλους που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια, με χαμηλότερο ρίσκο και μακροπρόσθεμες αποδόσεις.

Το ταμείο, που ιδρύθηκε το 1998 για να επενδύσει με αυτηρούς κανόνες τα έσοδα που απέκτησε τότε η κυβέρνηση από το νορβηγικό πετρέλαιο, έχει καταφέρει να σημειώσει ρεκόρ κερδών τα τελευταία τρίμηνα από τις τεράστιες επενδύσεις του σε αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών όπως Apple, Microsoft, NVIDIA.

Ωστόσο, η Νορβηγίδα υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί, ότι αυτά τα επίπεδα αποδόσεων δεν θα είναι βιώσιμα σε περίπτωση ύφεσης της αγοράς. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η αγορά κατέγραψε ζημία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν οι επενδυτές στράφηκαν σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Ένα πρόσφατο stress test του NBIM διαπίστωσε ότι σε περίπτωση που μειωθούν οι αποδόσεις των μετοχών σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα χάνοντας 740 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 35% της αξία τους.

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