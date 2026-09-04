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Η απόφαση ελήφθη λόγω ανησυχιών ότι εχθρικές χώρες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα δεδομένα αυτά για τον εντοπισμό αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Η διαφημιστική βιομηχανία συλλέγει και πωλεί δεδομένα τοποθεσίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και τη στοχοποίηση στρατιωτικού προσωπικού σε πολεμικές ζώνες.

Ο γερουσιαστής Ρον Ουάιντεν και ο βουλευτής Πατ Χάριγκαν ζήτησαν από το Πεντάγωνο τη διενέργεια έρευνας για τους κινδύνους που απορρέουν από το εμπόριο τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

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Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι απενεργοποίησαν τους μηχανισμούς ανίχνευσης και παρακολούθησης διαφημίσεων σε τηλέφωνα και υπολογιστές με σκοπό να προστατέψουν ευαίσθητα δεδομένα που θα μπορούσαν να «προδώσουν» πληροφορίες για τις αμερικανικές στρατηγικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός απενεργοποιεί τους ιχνηλάτες διαφημίσεων

Σύμφωνα με επιστολές που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή ο γερουσιαστής Ρον Ουάιντεν και από δηλώσεις στο Reuters, η Πολεμική Αεροπορία ενημέρωσε ότι απενεργοποίησε τα αναγνωριστικά διαφήμισης σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πριν από δύο μήνες.

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Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ ανέφερε σε ξεχωριστή επιστολή ότι απενεργοποίησε τους μηχανισμούς εντοπισμού διαφημίσεων στους λογαριασμούς Windows, ενώ εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο Reuters ότι τα διαφημιστικά σε κινητές συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί ήδη από τις αρχές του έτους.

U.S. military disables advertising trackers on devices after reports that commercial location data was used to target American forces in the Middle East.



The Army, Air Force and Special Operations Command have blocked advertising IDs, but lawmakers warn the measures may not… pic.twitter.com/6RAJNajNMT September 4, 2026

Σε παρόμοιες επιστολέςπρος τον γερουσιαστή Ουάιντεν, ο Στρατός και το Ναυτικό ενημέρωσαν ότι απενεργοποίησαν τα διαφημιστικά IDs σε στρατιωτικές συσκευές, χωρίς όμως να δώσουν στοιχεία για το πότε έγινε αυτό.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται ως απότοκο των αυξανόμενων ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια και πώς εχθρικές χώρες μπορούν να εκμεταλλευτούν κενά για να πλήξουν τις ΗΠΑ.

Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από τη διαφημιστική βιομηχανία και πωλούνται από μεσίτες δεδομένων, δηλαδή από εταιρείες που συγκεντρώνουν και μεταπωλούν προσωπικά δεδομένα — μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και τη στοχοποίηση στρατιωτικού προσωπικού που αναπτύσσεται σε πολεμικές ζώνες.

Τον Ιούλιο, το Reuters μετέδωσε την είδηση ότι ορισμένοι στρατιώτες στη Μέση Ανατολή μπορεί να χρειαστεί να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους, γιατί υπήρχαν ανησυχίες ότι βίντεο που δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αποκάλυπταν στους Φρουρούς της Επανάστασης την τοποθεσία στρατηγικών αμερικανικών βάσεων.

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Ο Ουάιντεν και ο αμερικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, απέστειλαν επιστολή στο Πεντάγωνο την Παρασκευή ζητώντας τη διενέργεια έρευνας για το αν ο στρατός αντιμετώπισε σωστά τους κινδύνους από το εμπόριο δεδομένων τοποθεσίας. Η επιστολή περιλάμβανε τις τελευταίες ενημερώσεις από τους διάφορους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις προσπάθειες απενεργοποίησης των διαφημιστικών IDs στις στρατιωτικές συσκευές.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν συμφώνησε, συμπληρώνοντας ότι οι εχθροί των ΗΠΑ «δεν θα έπρεπε να μπορούν απλώς να βγάζουν μια πιστωτική κάρτα και να αποσπούν πληροφορίες που τους βοηθούν να εντοπίζουν τα αμερικανικά στρατεύματα».

Τι είναι τα Mobile Advertising IDs

Τα αναγνωριστικά διαφήμισης κινητών συσκευών (Mobile Advertising IDs – MAID) είναι μοναδικοί κωδικοί που εκχωρούνται από το λειτουργικό σύστημα σε κινητές συσκευές για διαφημιστικούς λόγους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη σε εφαρμογές, καθώς και για τον ακριβή εντοπισμό της τοποθεσίας τους.

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