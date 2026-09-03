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Οι διαδικασίες στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας μέσω της διαχείρισης ορμονικών ζητημάτων, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις από ειδικούς για την επιστημονική τους βάση.

Οι άνδρες ηλικίας τριάντα ετών και άνω θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αιματολογικές εξετάσεις, ενώ για τις γυναίκες προβλέπονται έλεγχοι μόνο σε περιπτώσεις κόπωσης ή ορμονικών διαταραχών.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων προγραμματίζει για τον Σεπτέμβριο σύσκεψη ειδικών, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα σχετικά με την ιατρική χρήση της τεστοστερόνης.

Πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχίες ότι ο καθολικός έλεγχος ενδέχεται να οδηγήσει σε περιττές θεραπείες, αμφισβητώντας τη συνεισφορά του μέτρου στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ εξέδωσε την Τετάρτη αναλυτικές οδηγίες σχετικά με μια νέα, υποχρεωτική πολιτική ελέγχου για την ανεπάρκεια τεστοστερόνης, η οποία αφορά τα εν ενεργεία στελέχη και τους εφέδρους ηλικίας 30 ετών και άνω, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε κάνει τον Ιούλιο ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι οδηγίες, οι οποίες τίθενται άμεσα σε ισχύ, καθορίζουν τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου και θεραπείας για άνδρες και γυναίκες.

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Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας μέσω του εντοπισμού και της διαχείρισης ζητημάτων που σχετίζονται με τις ορμόνες και την ενέργεια.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει προωθήσει τη χρήση τεστοστερόνης, ανακοίνωσε το εν λόγω μέτρο τον περασμένο μήνα, προκαλώντας ερωτήματα στους ειδικούς σχετικά με το αν υπήρχε επιστημονική βάση για μια τέτοια πολιτική.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) προγραμματίζει τη σύγκληση συνάντησης ειδικών στα μέσα Σεπτεμβρίου για τη συζήτηση της ιατρικής χρήσης της τεστοστερόνης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι άνδρες ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξετάσεις αίματος για τη μέτρηση της τεστοστερόνης, ενώ οι νεότεροι άνδρες θα εξετάζονται μόνο κατόπιν αιτήματος ή εάν οι κλινικοί ιατροί εντοπίσουν προειδοποιητικά σημάδια.

Για τις γυναίκες, οι οδηγίες δεν επιβάλλουν τη διενέργεια εξετάσεων ρουτίνας για την τεστοστερόνη, αλλά συνιστούν τον έλεγχο για κόπωση και διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου, καταστάσεις που μπορεί να συνδέονται με ορμονικές διαταραχές καθώς και με φαινόμενα όπως η χαμηλή ενέργειας και η σχετική ενεργειακή ανεπάρκεια στον αθλητισμό.

Το έγγραφο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμη η συνταγογράφηση τεστοστερόνης σε γυναίκες για χρήσεις εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων (off-label), και συγκεκριμένα για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ασυνήθιστα χαμηλή σεξουαλική επιθυμία.

Οι γιατροί έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο εκτεταμένος έλεγχος για τα επίπεδα τεστοστερόνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττή ή δυνητικά επιβλαβή θεραπεία, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο καθολικός έλεγχος του στρατιωτικού προσωπικού για χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα βελτίωνε την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για πολεμικές επιχειρήσεις.