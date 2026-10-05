Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας έφτασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του, πριν μεταβεί σε Ελλάδα και Πορτογαλία, όπου θα συναντήσει αξιωματούχους “για να συζητήσει για τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας.

“Είναι μέλη του ΝΑΤΟ και καλοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν ευκαιρία να κάνω μια στάση εκεί και να τους συναντήσω”, δήλωσε ο Ρούμπιο λίγο πριν από την αναχώρησή του. “Αυτό έπεται μιας συνομιλίας που είχα με την ηγεσία της χώρας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του έτους, όπως με τον υπουργό τους των Εξωτερικών”. με σκοπό να συνεχίσει εκεί την εκστρατεία των ΗΠΑ στην Αρκτική, μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία.

Advertisement

Advertisement