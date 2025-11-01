Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα ρεκόρ χιονόπτωσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονόπτωση για αυτόν τον μήνα από το 1921.
Οι προγνώσεις είχαν ανακοινώσει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, αλλά η χιονοθύελλα αποδείχθηκε πιο έντονη και γρήγορη από το αναμενόμενο. Πολλά οχήματα έμειναν μπλοκαρισμένα ή εγκαταλελειμμένα στους δρόμους της πρωτεύουσας.
@h0rdur Today (October 28, 2025), we saw the most October snowfall in Reykjavík since official measurements began in 1921. I sent the @djiglobal Mini 5 Pro into the heavy snowfall and captured some of my favorite city shots to date. Completely covered in snow but still flying strong 💪🏼 Shot in 4K 60fps and 120fps, and then slowed down for that extra cinematic feel 🤝🏼 The Mini 5 Pro’s 1-inch CMOS sensor is a true beast. It’s incredible how they managed to pack it into a drone this size. What a game-changer for consumer drones 🔥 #mini5 #mini5pro #dji #drone #iceland #hallgrimskirkja #hallgrímskirkja #reykjavik #reykjavík ♬ original sound – Hörður Kristleifsson – Iceland