Xιλιάδες ταξιδιώτες ξέμειναν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες όταν έβαλε λουκέτο η ισλανδική αεροπορική εταιρεία Play, η οποία ανακοίνωσε ξαφνικά ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η Play επικαλείται οικονομικά αποτελέσματα που «εδώ και καιρό ήταν κατώτερα των προβλέψεών» της, τις «χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις τελευταίες εβδομάδες» και «την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμών υπαλλήλων».

Advertisement

Advertisement

Η ισλανδική εταιρεία εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς, κυρίως προς την Ευρώπη. Με την παύση της δραστηριότητάς της χιλιάδες επιβάτες θα πρέπει να οργανώσουν εκ νέου το ταξίδι της επιστροφής τους και περίπου 400 εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους ενώ οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα υποστούν απώλειες.

«Η κυβέρνηση της Ισλανδίας δήλωσε έκπληκτη για την αιφνιδιαστική χρεοκοπία της εταιρείας» τόνισε ο υπουργός Υποδομών Έιγιολφουρ Αρμανσον.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από μια σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους της εταιρείας στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε στο υπουργείο ότι «προβλεπόταν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Play» και ότι τα κεφάλαια αυτά θα επαρκούσαν μέχρι το τέλος του έτους.

Η Icelandair, άλλη ισλανδική αεροπορική εταιρεία, ανέφερε από την πλευρά της ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις πτήσεις της ώστε να παραλάβει επιβάτες που έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό μετά το κλείσιμο της Play, είπε ο γενικός διευθυντής της, ο Μπόγκι Νιλς Μπόγκασον.

Η Play κατέγραψε απώλειες 15,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υποχώρησε κατά 7,9%, στα 72,1 εκατ. δολάρια.